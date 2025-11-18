NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero nach einem Treffen mit Top-Managern des Essenslieferanten auf "Buy" mit einem Kursziel von 40,50 Euro belassen. Die Erwartungen an das kommende Jahr stünden unter Druck, schrieb Giles Thorne in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er zeigte sich gleichwohl überzeugt von der Aktie als Investment./rob/bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 13:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 13:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



