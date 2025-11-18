Neue Methode ermöglicht die Untersuchung einzelner Zellen aus archivierten Gewebeproben und erweitert damit den Zugang zu translationaler und klinischer Forschung

Parse Biosciences, der führende Anbieter von skalierbaren und zugänglichen Lösungen für die Einzelzellsequenzierung, hat heute eine bahnbrechende Technologie vorgestellt, die das volle Potenzial von formalinfixierten, paraffineingebetteten (FFPE) Proben erschließt. Durch die Erfassung des gesamten Transkriptoms aus archivierten Geweben mit Einzelzellauflösung eröffnet diese Innovation neue Möglichkeiten für Entdeckungen in der Onkologie, der translationalen Forschung und der Präzisionsmedizin.

Die Verwendung von FFPE-Proben für die Einzelzell-RNA-Sequenzierung (scRNA-seq) war aufgrund von RNA-Abbau und -Fragmentierung bisher auf die Profilerstellung einer vordefinierten Liste von Genen beschränkt, was die Transkriptomabdeckung und das Entdeckungspotenzial einschränkte. Der Durchbruch von Parse überwindet diese Herausforderungen mit einer neuartigen Split-Pool-Kombinations-Barcoding-Methode, die durch ihre einzigartige RNA-Erfassungskomposition eine echte transkriptomweite scRNA-seq von FFPE-konservierten Geweben ermöglicht. Dieser Fortschritt ermöglicht es Forschern, Tausende bis Millionen von Zellen aus Hunderten von Proben gleichzeitig zu analysieren, ohne sich auf vordefinierte Genlisten verlassen zu müssen.

"Durch die Möglichkeit der Einzelzellanalyse von Archivproben erweitern wir die Möglichkeiten für Forscher erheblich", sagte Charlie Roco, PhD, Mitbegründer und Chief Technology Officer bei Parse. "Diese Möglichkeit verschafft Forschern, die mit FFPE-Proben arbeiten, Zugang zu hochauflösenden Transkriptomdaten und treibt den Fortschritt in der translationalen Onkologie und Präzisionsmedizin voran."

Die FFPE-kompatible Barcoding-Technologie befindet sich derzeit in der Early-Access-Testphase bei Kunden von Parse und kann vorbestellt werden. Das Unternehmen wird vor der breiteren Markteinführung im ersten Quartal 2026 eng mit diesen Partnern zusammenarbeiten.

Über Parse Biosciences

Parse Biosciences ist ein weltweit tätiges Life-Sciences-Unternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, den Fortschritt in der menschlichen Gesundheit und der wissenschaftlichen Forschung zu beschleunigen. Parse Biosciences ermöglicht Forschern die Sequenzierung von Einzelzellen in noch nie dagewesenem Umfang und mit noch nie dagewesener Effizienz. Der bahnbrechende Ansatz des Unternehmens hat bahnbrechende Entdeckungen in den Bereichen Krebsbehandlung, Geweberegeneration, Stammzelltherapie, Nieren- und Lebererkrankungen, Gehirnentwicklung und Immunsystem hervorgebracht.

Mit einer Technologie, die an der University of Washington von den Mitbegründern Alex Rosenberg und Charles Roco entwickelt wurde, hat Parse über 100 Millionen US-Dollar Kapital aufgebracht und wird mittlerweile von über 3.000 Kunden weltweit genutzt. Das wachsende Produktportfolio umfasst Evercode Whole Transcriptome, Evercode TCR, Evercode BCR, CRISPR Detect, Gene Select und eine interaktive Datenanalyselösung namens Trailmaker.

Parse Biosciences hat seinen Sitz in Seattles pulsierendem Stadtteil South Lake Union, wo das Unternehmen vor kurzem einen neuen Hauptsitz und ein hochmodernes Labor bezogen hat. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie https://www.parsebiosciences.com/.

