Ein möglicher Mega-Deal in der US-Medienbranche bahnt sich an. Wie Variety berichtet, hat Paramount Skydance ein mächtiges Investorenkonsortium geschmiedet, dem die Staatsfonds aus Saudi-Arabien, Katar und Abu Dhabi angehören. Ziel ist es, Warner Bros. Discovery zu übernehmen. Das sorgt am Dienstag für viel Bewegung bei den beiden Papieren.Laut Variety soll sich die Gesamtofferte auf 71 Milliarden US-Dollar belaufen, davon würde Paramount Skydance 50 Milliarden Dollar übernehmen. Den Rest stemmen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.