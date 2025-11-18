© Foto: SOPA Images - Sipa USA

Turbulente Tage an der Wall Street: Der S&P 500 ist zuletzt unter Druck geraten - ausgelöst durch neue Inflationssorgen. Doch Mike Wilson, einer der renommiertesten Strategen der Wall Street, bleibt bullish.Nach tagelangen Kursverlusten bleibt die Lage an den Aktienmärkten angespannt. Doch ein Experte blickt äußerst zuversichtlich auf die kommenden zwölf Monate. Mike Wilson, Chief Equity Strategist der US-Investmentbank Morgan Stanley, sieht den US-Leitindex SS&P 500 bis Ende 2026 bei etwa 7.800 Punkten - das wäre ein weiteres Rekordhoch und das vierte Jahr in Folge mit zweistelligen Zuwächsen. Damit gehört er aktuell zu den größten Optimisten unter den von Bloomberg beobachteten …