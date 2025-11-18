Ernennung des Branchenveteranen folgt auf Mehrheitsbeteiligung von Bregal Milestone

SkySparc, ein weltweit geschätzter Anbieter von Lösungen für die digitale Transformation von Finanz- und Treasury-Organisationen, gab heute die Ernennung von Oliver Bussmann zum Vorstandsvorsitzenden bekannt, nachdem Bregal Milestone, eine führende europäische Private-Equity-Gesellschaft für Softwareunternehmen, eine Mehrheitsbeteiligung erworben hat.

Als ehemaliger Global CIO bei UBS und SAP verfügt Bussmann über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Skalierung von B2B-Software und -Dienstleistungen in den Bereichen CFO, Finanzdienstleistungen, RegTech und WealthTech. Im Laufe seiner Karriere hat er Unternehmen durch komplexe SaaS-Transitionen, strategische M&A-Prozesse und die Beschleunigung der Markteinführung begleitet und dabei mehrere erfolgreiche Exits und ein nachhaltiges Unternehmenswachstum erzielt.

Als Vorsitzender wird Bussmann die Technologie- und Wertschöpfungsagenda von SkySparc mitgestalten und dabei sein Netzwerk in den Bereichen Finanzdienstleistungen und Technologie nutzen, um Innovationen zu beschleunigen, die Einführung von KI voranzutreiben und langfristiges Wachstum zu fördern.

"Wir freuen uns sehr, Oliver im Führungsteam von SkySparc willkommen zu heißen", sagte Joakim Wiener, CEO von SkySparc. "Seine beispiellose Erfahrung im Bereich Finanztechnologie und sein umfangreiches globales Netzwerk werden eine entscheidende Rolle spielen, wenn wir unsere Wachstumsdynamik weiter ausbauen und die nächste Generation von KI-gestützten Finanzlösungen auf den Markt bringen."

"Es ist mir eine Ehre, die Rolle des Vorsitzenden zu übernehmen. Mit seiner starken Marktposition, der OmniFi-Plattform und dem innovativen Einsatz von KI und fortschrittlichen Analysen ist SkySparc gut positioniert, um CFOs und Treasurer bei der Modernisierung ihrer Finanzarchitekturen zu unterstützen", sagte Oliver Bussmann, Vorstandsvorsitzender von SkySparc. "Zusammen mit Joakim, dem SkySparc-Team und Bregal Milestone freue ich mich darauf, das nächste Kapitel des globalen Wachstums von SkySparc mitzugestalten."

Über SkySparc

SkySparc ist ein führender Anbieter von Lösungen für die digitale Transformation von Finanz- und Treasury-Organisationen weltweit. Durch die Kombination von fundiertem Fachwissen mit seiner proprietären Plattform OmniFi unterstützt SkySparc Treasurer und CFOs weltweit dabei, Prozesse zu automatisieren, die Transparenz ihrer Finanzmittel zu verbessern und durch KI und fortschrittliche Analysen umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen. SkySparc wurde 2002 gegründet und genießt das Vertrauen führender Unternehmen und Finanzinstitute in Europa, Nordamerika und Asien. Weitere Informationen finden Sie unter www.skysparc.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Über Bregal Milestone

Bregal Milestone ist eine führende Private-Equity-Gesellschaft für Software mit einem seit ihrer Gründung aufgebrachten Kapital von ca. 1,3 Milliarden Euro. Das Unternehmen stellt Wachstumskapital und operative Unterstützung zur Verfügung, um marktführende Softwareunternehmen aufzubauen. Bregal Milestone ist Teil von Bregal Investments, einer weltweit führenden Investmentplattform mit einem verwalteten Vermögen von über 19 Milliarden Euro. Bregal Milestone wurde von GrowthCap als eines der besten Private-Equity-Unternehmen des Jahres 2025 ausgezeichnet. Weitere Informationen finden Sie unter www.bregalmilestone.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251118086261/de/

Contacts:

Für SkySparc

Cathrina Henriksen Cabrera

Head of Marketing Communications

cathrina.henriksen@skysparc.com



Für Bregal Milestone

Siqi Wu

Marketing Communications Manager

siqi.wu@bregal.com