Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), ein automatisierter globaler elektronischer Broker, gab den Zugang zur Taipei Exchange (TPEx) bekannt und erweitert damit seine globale Reichweite. Berechtigte Kunden von Interactive Brokers können nun Aktien, ETFs und Taiwan Depositary Receipts (TDRs), die an der TPEx notiert sind, sowie Produkte von über 160 globalen Börsen von einer einzigen Plattform aus handeln. Dies erweitert die Möglichkeiten für globale Anleger, die sich in Asien engagieren möchten, einschließlich des Wachstumspotenzials, das kleine und mittlere Unternehmen bieten, die an der TPEx notiert sind.

Interactive Brokers ist eine der wenigen globalen Handelsplattformen, die mit TPEx verbunden sind, einer führenden asiatischen Börse für Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU). Über TPEx können Kunden ihre Portfolios diversifizieren und aufstrebende, hochtechnologische und kreative Branchen sowie KMU und Kleinstunternehmen in der sich entwickelnden Wirtschaft Taiwans einbeziehen. Um den Handel zu vereinfachen, wird Interactive Brokers TPEx-Transaktionen mit einer automatischen Währungsumrechnung zwischen der Basiswährung des Kunden und dem Neuen Taiwan-Dollar ermöglichen.

David Friedland, Leiter APAC bei Interactive Brokers, erklärte: "Die Aufnahme von TPEx unterstreicht unser kontinuierliches Engagement, die Produktpalette für unsere Kunden stetig zu erweitern. Die Taipei Exchange gilt als führende Börse für kleine und mittelständische Unternehmen und bietet unseren Kunden eine weitere Möglichkeit, vielfältige Anlagechancen auf einem lokalen asiatischen Markt zu identifizieren."

Bestehende Kunden können sofort über ihre bestehenden Interactive Brokers-Konten auf jeder IBKR-Handelsplattform mit dem Handel von Produkten an der TPEx beginnen. Interessierte Kunden können innerhalb weniger Minuten ein Konto eröffnen und erhalten damit Zugang zu über 160 globalen Börsen über eine einheitliche Plattform.

Bitte beachten Sie, dass der Zugang zur Taipei Exchange über Interactive Brokers für Einwohner des chinesischen Festlands und Taiwans nicht verfügbar ist.

Über Interactive Brokers Group, Inc.:

Interactive Brokers Group, Inc. (NASDAQ: IBKR) ist ein Mitglied des S&P 500. Die verbundenen Unternehmen bieten Kunden weltweit rund um die Uhr automatisierte Handelsausführung und Verwahrung von Wertpapieren, Rohstoffen, Devisen und Terminkontrakten auf über 160 Märkten in zahlreichen Ländern und Währungen über eine einzige einheitliche Plattform an. Wir bedienen Einzelanleger, Hedge-Fonds, Eigenhandelsgruppen, Finanzberater und Introducing Broker. Dank unserer vier Jahrzehnte währenden Konzentration auf Technologie und Automatisierung können wir unseren Kunden eine einzigartig ausgeklügelte Plattform zur Verwaltung ihrer Anlageportfolios bieten. Wir sind bestrebt, unseren Kunden vorteilhafte Ausführungspreise, Handels-, Risiko- und Portfoliomanagement-Tools, Research-Einrichtungen und Anlageprodukte zu niedrigen oder gar keinen Kosten zur Verfügung zu stellen und sie so in die Lage zu versetzen, hervorragende Renditen zu erzielen. Interactive Brokers hat sich kontinuierlich Anerkennung als Top-Broker erworben und zahlreiche Auszeichnungen und Ehrungen von angesehenen Branchenquellen wie Barron's, Investopedia, Stockbrokers.com und vielen anderen erhalten.

