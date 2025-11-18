Der KI-Boom hat die Kurse von US-Tech-Aktien zuletzt auf schwindelerregende Höhen getrieben. Immer mehr Börsenprofis warnen vor einem möglichen Platzen einer KI-Blase. Ein solcher Crash werde jede einzelne Firma treffen, so Google-Chef Pichai. Ende Oktober 2025 überschritt KI-Chiphersteller Nvidia die Marke von fünf Billionen US-Dollar, was den Marktwert angeht -Â eine Verfünffachung im Zeitraum von nur zwei Jahren. Steil bergauf ging es in den vergangenen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
