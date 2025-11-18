DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,0% auf 23.189 Pkt - Hypoport gesucht

DOW JONES--Im nachbörslichen Handel am Dienstag zeigt sich der Kurs von Hypoport mit Gewinnen, nach dem der Konzern ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 10 Millionen Euro beschlossen hat. Der Aktienrückkauf soll noch in diesem Monat beginnen und bis zum 30. Januar 2026 abgeschlossen sein. Die zurückgekauften Aktien sollen zur Bedienung von Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen sowie für sonstige Formen der Zuteilung von Aktien an Mitarbeiter und Organe der Gesellschaft und des Hypoport-Konzerns verwendet werden. Bei Tradegate kletterte der Aktienkurs um 4,4 Prozent.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 23.189 23.181 +0,0% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

