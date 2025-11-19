Dino Tycoon steigt 69 % an einem Tag, aber PepeNode könnte mit P2E-Coin explodieren

Das KI-gestützte Simulationsspiel Dino Tycoon hat über die vergangenen 24 Stunden ein Kursplus von 69 % verzeichnet, wobei es kurzfristig sogar 123 % waren. Mit dieser Performanz führt der Play-to-Earn-Coin jetzt den Sektor an, wobei dies sogar während der Schwäche des Krypto-Marktes geschah, der mittlerweile auch wieder bounct.

Als Nächstes könnte das neue Play-to-Earn-Projekt PepeNode die Aufmerksamkeit der Krypto-Community auf sich ziehen, denn das Krypto-Mining-Spiel bietet ein neuartiges Spielkonzept, welches das sogenannte Mine-to-Earn-Modell verwendet.

Dabei handelt es sich um eine spielerische Version des Krypto-Minings, bei dem der eigene PEPENODE-Coin eine zentrale Rolle einnimmt. In diesem können die Spieler unterschiedliche Memecoins wie vor allem PEPENODE, aber auch andere führende Token wie PEPE und FARTCOIN verdienen, wenn das Game an Zugkraft gewinnt.

Bisher hat PepeNode mit seinem Presale schon über 2,1 Mio. USD eingeworben, während die Dynamik zunimmt. Die aktuelle Vorverkaufsphase steuert + auf ihr Ende zu, weshalb die Zeit für Interessierte drängt, wenn sie sich noch die aktuell niedrigeren Preise sichern wollen. Denn nur noch maximal für zwei Tage können die Token für 0,0011546 USD gekauft werden.

Play-to-Earn-Coin von Dino Tycoon explodiert - Wird PepeNode ihm folgen?

Am 4. November erfolgte das Token Generation Event von Dino Tycoon und schnell konnte dessen Coin eine beeindruckende Entwicklung zeigen. Denn seit seinem Start hat dieser ein Kursplus in Höhe von 20 % verzeichnet.

Ein Großteil dieser Entwicklung ist dabei auf die vergangenen 24 Stunden zurückzuführen, in welchen der Coin um 68,4 % gestiegen ist. Somit hat sich das auf der Binance Smart Chain beheimatete Spiel zu einem der erfolgreichsten Play-to-Earn-Projekte der letzten Zeit entwickelt.

In diesem geht es wie bei anderen Simulationsspielen um die Verwaltung von Vermögenswerten, Ressourcen und Besucherströmen, wobei alles über eine dezentrale Blockchain abgewickelt wird. Dabei wird die Möglichkeit geboten, den eigenen TYCOON-Coin zu verdienen.

Laut den Angaben des Teams werden sogar KI-basierte Analysen genutzt, welche das Gameplay verbessern und für eine sich kontinuierlich weiterentwickelnde In-Game-Wirtschaft Sorge tragen sollen.

https://www.coingecko.com/en/coins/dino-tycoon

Umso beeindruckender ist eine solche Entwicklung angesichts des bis vor Kurzem noch bärischen Marktumfeldes der Kryptoindustrie, da Bitcoin kürzlich noch unter die Marke von 90.000 USD gefallen war.

Noch immer verhalten sich die Investoren zurückhaltend, da sie sich noch nicht sicher sind, ob wirklich schon der Boden erreicht wurde. Dennoch konnte der breite Krypto-Markt heute wieder 1,83 % hinzugewinnen, wobei es bei BTC 1,25 %, bei ETH 4,61 %, bei XRP 4,32 %, bei BNB 3,32 % und bei Solana sogar 8,57 % waren.

Der Grund für die starke Performance des P2E-Spiels von Dino Tycoon könnte sein, dass ein Krypto-Experte gestern auch die neuen Bewertungsmaßstäbe verwiesen hat, welche künftig die Preise der Kryptowährungen bestimmen sollen. So würden anstelle der Infrastrukturschichten die Nutzerschichten die höchsten Gewinne erzielen, wie beim Internet Amazon, Google und Meta.

Möglicherweise könnte auch der Play-to-Earn-Markt einen neuen Boom wie im Jahr 2021 erleben, obwohl der Sektor einen Abschwung erlitten hatte. Sollte es zu einer Wiederholung des Hypes kommen, befindet sich PepeNode ebenfalls im Rampenlicht, da bisher schon viele das Projekt ins Visier genommen haben.

Noch ist dessen Coin im Presale erhältlich, der bereits Millionen US-Dollar eingeworben hat. Zudem bietet PepeNode das Potenzial, immer mehr Leute in das Web3 zu holen, da insbesondere die auf die Nutzer ausgerichteten Coins dafür sorgen können. Dabei sind Spiele dazu in der Lage, ein Millionenpublikum zu adressieren.

PepeNode optimiert das Mining, indem es attraktiver und zugänglicher wird

Da das Team von PepeNode das Krypto-Mining neu erfindet, kann es für große Begeisterung und eine schnell wachsende Nutzerbasis sorgen. Dabei soll es das Konzept wieder für normale Anleger zugänglicher machen, weil diese ansonsten mit den Institutionen konkurrieren, welche wesentlich mehr Kapital, Expertise und Möglichkeiten haben wie niedrigere Strompreise.

Anstelle dieses kompetitiven und umkämpften Krypto-Minings soll ein neuer Ansatz verfolgt werden, welcher sich durch seine spielerischen Mechanismen auszeichnet. Damit kann das Schürfen von Kryptowährungen wieder zugänglicher und attraktiver gestaltet werden.

So starten die Spieler in einem leeren Raum, den sie langsam mit Geräten zu einem Mining-Betrieb ausbauen. In diesem Zusammenhang spielt der eigene PEPENODE-Coin eine wichtige Rolle, der aktuell noch unter dem späteren Listungspreis erworben werden kann.

Mit dem Token können neue Mining-Nodes erworben und die Geräte aufgerüstet werden. Eine zusätzliche Tiefe erhält das Game dadurch, dass die verschiedenen Mining-Gerätschaften unterschiedliche Eigenschaften haben.

Somit kommen Zufälligkeit und Strategie hinzu, da es auf die richtige Kombination der Hardware ankommt, um möglichst hohe Gewinne zu erzielen. Durch die optimale Auswahl und Anpassung können mit dem Serverraum deutlich höhere Einnahmen in Memecoins generiert werden.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, den Raum noch weiter auszubauen. Alle Optimierungen haben dabei einen Einfluss auf die Mining-Leistung, womit dann höhere Erträge erzielt werden können.

Für zusätzliche Anreize sorgt dabei die Rangliste, welche die Spieler nach ihren Leistungen bewertet. Sofern sie in der Bestenliste weiter noch oben steigen, werden weitere Belohnungen in den führenden Memecoins freigeschaltet, wie Pepe und Fartcoin, die im Vergleich zu den Allzeittiefs um 46.088.262 % und 5.468.247 % gestiegen sind.

So löst PepeNode die Probleme, welche Axie Infinity und StepN zum Scheitern brachten

Das Team von PepeNode hat aus den Fehlern seiner Vorgänger wie Axie Infinity und StepN gelernt. Denn diese frühen Play-to-Earn-Games hatten keine nachhaltigen Tokenomics, welche für jedes Spiel aus diesem Sektor von besonderer Relevanz sind.

So haben deren Kryptowährungen über die Zeit an Wert verloren, weil die Spieler sie lediglich für Auszahlungen in Fiatwährungen verwendeten. Auch In-Game-Sinks und duale Tokensysteme konnten nicht helfen. Denn die Anreize waren zu gering, um den Wert innerhalb der Gaming-Ökosysteme zu halten.

Während die Utility-Token ständig veräußert wurden, kam es zu einem Horten der Belohnungs-Coins. Jedoch führte dies zu einer Abwärtsspirale. Genau dieses Problem will nun das Team von PepeNode lösen.

So wird das gesamte Gaming-Ökosystem von dem eigenen PEPENODE-Coin angetrieben, wobei er für alle Erweiterungen, Käufe und Upgrades benötigt wird. Somit bekommen die Spieler einen wirklichen Grund, um diese wieder in die Gaming-Ökonomie einzubinden, anstatt sie in Fiatwährungen umzutauschen.

Ein wichtiger Faktor ist dabei das Burning-Verfahren, welches 70 % der für Upgrades verwendeten PEPENODE-Coins dauerhaft aus dem Verkehr zieht. Umso stärker also die Adoption zunimmt, umso mehr verknappt sich das Angebot des PEPENODE-Token, was wiederum den Rest noch wertvoller macht.

Wenn die Spieler dann ihre Einnahmen mit Aufrüstungen und mehr steigern wollen, müssen sie einen höheren Preis für den PEPENODE-Coin zahlen. Somit soll für nachhaltigere Tokenomics anstelle von Panikverkäufen aufgrund fallender Kurse gesorgt werden.Daher haben Krypto-Medien wie CryptoTV erwähnt, dass PEPENODE nach der Einführung um 100x steigen könnte.

So können Sie PEPENODE-Coins kaufen

Noch haben Sie die Möglichkeit, besonders früh in PepeNode einzusteigen und einen günstigeren Preis zu erhalten, bevor das Spiel mit seinem Wertsteigerungsmechanismus erst einmal an Fahrt gewinnt.

Wenn Sie sich den Coin sichern wollen, welcher die Fehler der ersten Generation der Play-to-Earn-Spiele vermeidet, können Sie dies nun über den Presale auf der Website von PepeNode tun. Dieser akzeptiert für ETH, BNB, USDT (ERC-20 und BEP-20) und Kreditkarten.

Für eine nahtlose und sichere Erfahrung wird die Nutzung der Best Wallet für Presales empfohlen. Dort ist PepeNode unter Upcoming Tokens zu finden, welches die Vorverkäufe sind, die von dem Token Screener als empfehlenswert identifiziert wurden. Zudem werden somit der Kauf, die Überwachung und die Beanspruchung vereinfacht.

Wenn Sie auf das langfristige Potenzial von PepeNode setzen wollen, sollten Sie das Staking-Protokoll in Erwägung ziehen. Dieses zahlt seinen Teilnehmer für das langfristige Halten und somit die Unterstützung des Projektes durch die Angebotsbindung eine dynamische jährliche Rendite in Höhe von 596 %, wobei sie nicht ewig so hoch sein wird.

Bemerkenswert ist auch die Sicherheitsüberprüfung des Smart Contracts durch Coinsult und SpyWolf, damit die Investoren von einer höheren Sicherheit profitieren sowie die Mittelzuflüsse gefördert werden.

Sie sollten sich auch unbedingt der Gemeinschaft von PepeNode auf X und Telegram anschließen, um besonders früh von den neuesten Entwicklungen zu erfahren.

Jetzt mehr über PepeNode erfahren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.