DeFi Technologies Inc. kündigt Führungswechsel an: Olivier Roussy Newton tritt als Geschäftsführer und Vorsitzender zurück; Mitgründer Johan Wattenström wird als sein Nachfolger ernannt



19. November 2025

TORONTO, 19. November 2025 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das "Unternehmen" oder "DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentralen Finanzen ("DeFi") überbrückt, gab heute bekannt, dass Olivier Roussy Newton als Geschäftsführer und geschäftsführender Vorsitzender des Vorstands zurückgetreten ist. Der Vorstand des Unternehmens hat Johan Wattenström, Mitgründer von Valour und DeFi Technologies, mit dem Wirksamwerden des Ausscheidens von Herrn Roussy Newton zum Geschäftsführer und geschäftsführenden Vorsitzenden ernannt. Herr Roussy Newton wird ab Dezember als strategischer Berater des Unternehmens tätig sein. Nachdem Herr Roussy Newton vor fast zehn Jahren gemeinsam mit Herrn Wattenström Valour Inc. gegründet hatte, wurde er am 6. Oktober 2022 während einer der schwersten Bärenmarktphasen in der Geschichte der Kryptowährungen zum Geschäftsführer von DeFi Technologies ernannt. Zu diesem Zeitpunkt wurden die Aktien des Unternehmens zu etwa 0,5 US-Dollar gehandelt, und das Unternehmen wies zum Jahresende 2022 Zahlungsmittel von rund 3.400.000 US-Dollar sowie Verbindlichkeiten aus Darlehen von rund 37.600.000 US-Dollar aus. In den vergangenen drei Jahren skalierte DeFi Technologies unter der Führung von Herrn Roussy Newton die ETP-Plattform von Valour, führte strategische Übernahmen durch, stärkte die Bilanz des Unternehmens und festigte dessen Position als führendes Unternehmen der digitalen Vermögenswerte durch Innovation, Umsetzung, Wachstum und Rentabilität. "Ich bin stolz auf das, was unser Team in den letzten drei Jahren geleistet hat. Wir haben die ETP-Plattform von Valour skaliert und institutionalisiert, unsere Kapitalbasis gestärkt, strategische Fusionen sowie Übernahmen durchgeführt und Rekordergebnisse für unsere Aktionäre erzielt", sagte Herr Roussy Newton. "Ich bin unseren Mitarbeitern, Partnern und Investoren zutiefst dankbar für ihre Unterstützung und ich bin davon überzeugt, dass Johan, der seit der Gründung des Unternehmens an meiner Seite steht, die richtige Person ist, um DeFi Technologies durch die nächste Wachstumsphase zu führen." - Höhepunkte unter der Leitung von Herrn Roussy Newton Erweiterung der ETP-Plattform auf 100 börsennotierte Produkte mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 1 Milliarde US-Dollar, wodurch der Zugang der Anleger zu digitalen Vermögenswerten an den wichtigsten europäischen Börsen erweitert wird.





auf 100 börsennotierte Produkte mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 1 Milliarde US-Dollar, wodurch der Zugang der Anleger zu digitalen Vermögenswerten an den wichtigsten europäischen Börsen erweitert wird. Aufnahme in den Nasdaq Capital Market unter dem Kürzel DEFT und anschließender Start des Optionshandels an der Nasdaq, was die Sichtbarkeit und den Zugang für US-Investoren erhöht.





unter dem Kürzel DEFT und anschließender Start des Optionshandels an der Nasdaq, was die Sichtbarkeit und den Zugang für US-Investoren erhöht. Beschleunigte Umsatzsteigerung , einschließlich der Steigerung der Einnahmen von DeFi von 4,5 Millionen Dollar im Jahr 2021 auf mehr als 50 Millionen Dollar im Jahr 2024. Unter Oliviers laufendem Jahr als Geschäftsführer hat DeFi bislang mehr als 80.000.000 US-Dollar erwirtschaftet und liegt auf Kurs, erstmals einen Jahresumsatz von über 100.000.000 US-Dollar zu erreichen.





, einschließlich der Steigerung der Einnahmen von DeFi von 4,5 Millionen Dollar im Jahr 2021 auf mehr als 50 Millionen Dollar im Jahr 2024. Unter Oliviers laufendem Jahr als Geschäftsführer hat DeFi bislang mehr als 80.000.000 US-Dollar erwirtschaftet und liegt auf Kurs, erstmals einen Jahresumsatz von über 100.000.000 US-Dollar zu erreichen. Schuldenabbau und finanzielle Flexibilität , einschließlich der vollständigen Rückzahlung ausstehender Schulden bei Valour, wodurch sich das Finanzprofil und die Flexibilität der Vermögensverwaltungstochter deutlich verbessern.





, einschließlich der vollständigen Rückzahlung ausstehender Schulden bei Valour, wodurch sich das Finanzprofil und die Flexibilität der Vermögensverwaltungstochter deutlich verbessern. Strategische Fusionen und Übernahmen sowie Diversifizierung , einschließlich der Übernahme von Stillman Digital, einem globalen Anbieter von Liquidität für digitale Vermögenswerte und einem OTC-Desk, der den Handel, das Market-Making und die institutionellen Kapazitäten erweitert.





, einschließlich der Übernahme von Stillman Digital, einem globalen Anbieter von Liquidität für digitale Vermögenswerte und einem OTC-Desk, der den Handel, das Market-Making und die institutionellen Kapazitäten erweitert. Eingehendere organisatorische Aufstellung durch zentrale Führungskräfte-Neuzugänge in den Bereichen Vermögensverwaltung, Handel, Technologie und Kapitalmärkte, die das weitere Wachstum und die Daten-Governance unterstützen.





durch zentrale Führungskräfte-Neuzugänge in den Bereichen Vermögensverwaltung, Handel, Technologie und Kapitalmärkte, die das weitere Wachstum und die Daten-Governance unterstützen. Indexaufnahmen und Markttransparenzinitiativen , einschließlich der Aufnahme in weithin beachtete Indizes und der Einführung von Instrumenten Dritter zur Verbesserung der Handelsüberwachung und der Information der Aktionäre.





, einschließlich der Aufnahme in weithin beachtete Indizes und der Einführung von Instrumenten Dritter zur Verbesserung der Handelsüberwachung und der Information der Aktionäre. Stärkung der Bilanz, einschließlich einer registrierten Direktemission von ca. 100 Millionen US-Dollar unter der Leitung strategischer, erstklassiger Institutionen, um die weitere Expansion von digitalen Vermögenswerten, Kreditvergabe und Staking-Transaktionen voranzutreiben, Mittel für potenzielle Akquisitionsmöglichkeiten bereitzustellen sowie kürzlich angekündigte Geschäftsinitiativen zu finanzieren, die mit der Wachstumsstrategie des Unternehmens übereinstimmen. Führungsnachfolge Der Verwaltungsrat hat Johan Wattenström, Mitgründer von DeFi Technologies, zum Geschäftsführer und geschäftsführenden Vorsitzenden ernannt. Herr Wattenström ist ein erfahrener Unternehmer und eine Führungskraft mit fast zwei Jahrzehnten Erfahrung an der Schnittstelle von digitalen Vermögenswerten, Handel und Finanzinfrastruktur. Er ist Mitbegründer von Valour, der europäischen ETP-Plattform von DeFi, und war von Anfang an maßgeblich an der Gestaltung der Produktstrategie, der Handelsarchitektur und der globalen Börsenbeziehungen des Unternehmens beteiligt. Bevor er zu DeFi Technologies kam, gründete Herr Wattenström XBT Provider und war dort als Geschäftsführer tätig. Das Unternehmen emittierte das weltweit erste Bitcoin-ETP, überschritt schnell ein verwaltetes Vermögen von 1.000.000.000 US-Dollar und entwickelte sich zu einem der am stärksten genutzten regulierten Zugänge zu Kryptowährungen in Europa, bevor es von CoinShares übernommen wurde. Seine Arbeit an der Einführung eines sicheren, börsennotierten Bitcoin-Engagements war wegweisend für den Einstieg von Institutionen in digitale Vermögenswerte und ist bis heute ein grundlegender Meilenstein für die Branche. Herr Wattenström gründete zuvor auch Nortide Capital, ein globales Handels- und Market-Making-Unternehmen für digitale Vermögenswerte, das einigen der weltweit größten Börsen und Token-Emittenten Liquidität und strukturierte Lösungen bereitstellt. Die Kombination aus seiner Erfahrung in der Produktstrukturierung, im Market-Making sowie im institutionellen Handel versetzt ihn in eine einzigartige Position, um DeFi Technologies in die nächste Wachstumsphase zu führen. "Olivier und ich haben dieses Unternehmen von Grund auf gemeinsam aufgebaut", sagte Herr Wattenström. "Ich bin dankbar für seine Führung und Freundschaft und freue mich darauf, DeFi Technologies in die nächste Wachstumsphase zu führen. Wir werden unsere ETP-Plattform auch in Zukunft weltweit ausbauen, unsere Handelsaktivitäten sowohl intern als auch über Stillman Digital erweitern und weiterhin eine Brücke zwischen den traditionellen Kapitalmärkten und dem Ökosystem der digitalen Vermögenswerte schlagen." Nach dem Übergang wird Herr Roussy Newton als strategischer Berater für das Unternehmen tätig sein und als bedeutender Ankeraktionär des Unternehmens erhalten bleiben. Damit sichert er die Kontinuität von Vision und Umsetzung, während DeFi Technologies in seine nächste Expansionsphase eintritt. Zudem konzentriert er sich stark darauf, die Verbindung zwischen DeFi Technologies und BTQ Technologies zu stärken, indem er die quantensichere Infrastruktur von BTQ nutzt, um die Widerstandsfähigkeit, Sicherheit und langfristige Wettbewerbsfähigkeit des Produktekosystems von DeFi zu erhöhen. Informationen zu DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. ( Nasdaq: DEFT ) ( CBOE CA: DEFI ) ( GR: R9B ) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung ("DeFi") schließt. Als erster an der Nasdaq notierter digitaler Vermögensverwalter seiner Art bietet DeFi Technologies Aktienanlegern durch sein integriertes und skalierbares Geschäftsmodell eine diversifizierte Beteiligung in der breiteren dezentralen Wirtschaft. Dazu gehören Valour, das über regulierte ETPs Zugang zu 100 der innovativsten digitalen Vermögenswerte der Welt bietet, Stillman Digital, ein Prime Broker für digitale Vermögenswerte, der sich auf die Ausführung und Verwahrung in institutioneller Qualität konzentriert, Reflexivity Research, das führende Forschung im Bereich digitaler Vermögenswerte anbietet, Neuronomics, das quantitative Handelsstrategien sowie Infrastrukturen entwickelt, und DeFi Alpha, der interne Arbitrage- und Handelsbereich des Unternehmens. Mit seinem umfassenden Fachwissen im Bereich Kapitalmärkte und neue Technologien baut DeFi Technologies das institutionelle Tor zur Zukunft des Finanzwesens. Folgen Sie DeFi Technologies auf LinkedIn und X/Twitter . Weitere Informationen finden Sie auf https://defi.tech/ Tochtergesellschaften von DeFi Technologies Informationen zu Valour

Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (gemeinsam "Valour") emittieren börsengehandelte Produkte ("ETPs"), die es privaten sowie institutionellen Anlegern ermöglichen, auf einfache und sichere Weise über ihr herkömmliches Bankkonto auf digitale Vermögenswerte zuzugreifen. Valour ist Teil des Geschäftsbereichs Asset Management von DeFi Technologies. Für weitere Informationen zu Valour, zum Anmelden oder um Updates zu erhalten, besuchen Sie bitte valour.com. Informationen zu Stillman Digital

Stillman Digital ist ein führender Anbieter für digitale Asset-Liquidität, der grenzenlose Liquiditätslösungen für Unternehmen anbietet und sich auf branchenführende Handelsausführung, Abwicklung sowie Technologie konzentriert. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.stillmandigital.com . Informationen zu Reflexivity Research

Reflexivity Research LLC ist ein führendes Forschungsunternehmen, das sich auf die Erstellung von hochwertigen, detaillierten Forschungsberichten für die Bitcoin- und Digital-Asset-Branche spezialisiert hat, um Investoren wertvolle Einblicke zu gewähren. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.reflexivityresearch.com/ Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des anwendbaren kanadischen Wertpapierrechts. Zukunftsgerichtete Informationen umfassen unter anderem die Ernennung von Verwaltungsratsmitgliedern, Führungskräften und anderen nicht geschäftsführenden Positionen, das Vertrauen der Anleger in digitale Vermögenswerte im Allgemeinen, das regulatorische Umfeld im Hinblick auf Wachstum und Einführung dezentraler Finanztechnologien, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorzüge oder potenziellen Renditen solcher Geschäftsmöglichkeiten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder der Erfolg des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz von börsengehandelten Produkten von Valour durch die Börsen, das Wachstum sowie die Entwicklung des Sektors der dezentralisierten Finanzen und digitalen Vermögenswerte, Regeln sowie Vorschriften in Bezug auf dezentralisierte Finanzen und digitale Vermögenswerte, Preisschwankungen bei digitalen Vermögenswerten sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu erkennen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, prognostiziert oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist. DIE BÖRSE CBOE CANADA EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2824423/DeFi_Technologies_Inc__DeFi_Technologies_Announces_Leadership_Tr.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/defi-technologies-inc-kundigt-fuhrungswechsel-an-olivier-roussy-newton-tritt-als-geschaftsfuhrer-und-vorsitzender-zuruck-mitgrunder-johan-wattenstrom-wird-als-sein-nachfolger-ernannt-302619564.html



