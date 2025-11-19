EQS-News: DeFi Technologies Inc.
TORONTO, 19. November 2025 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das "Unternehmen" oder "DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentralen Finanzen ("DeFi") überbrückt, gab heute bekannt, dass Olivier Roussy Newton als Geschäftsführer und geschäftsführender Vorsitzender des Vorstands zurückgetreten ist. Der Vorstand des Unternehmens hat Johan Wattenström, Mitgründer von Valour und DeFi Technologies, mit dem Wirksamwerden des Ausscheidens von Herrn Roussy Newton zum Geschäftsführer und geschäftsführenden Vorsitzenden ernannt. Herr Roussy Newton wird ab Dezember als strategischer Berater des Unternehmens tätig sein.
Nachdem Herr Roussy Newton vor fast zehn Jahren gemeinsam mit Herrn Wattenström Valour Inc. gegründet hatte, wurde er am 6. Oktober 2022 während einer der schwersten Bärenmarktphasen in der Geschichte der Kryptowährungen zum Geschäftsführer von DeFi Technologies ernannt. Zu diesem Zeitpunkt wurden die Aktien des Unternehmens zu etwa 0,5 US-Dollar gehandelt, und das Unternehmen wies zum Jahresende 2022 Zahlungsmittel von rund 3.400.000 US-Dollar sowie Verbindlichkeiten aus Darlehen von rund 37.600.000 US-Dollar aus. In den vergangenen drei Jahren skalierte DeFi Technologies unter der Führung von Herrn Roussy Newton die ETP-Plattform von Valour, führte strategische Übernahmen durch, stärkte die Bilanz des Unternehmens und festigte dessen Position als führendes Unternehmen der digitalen Vermögenswerte durch Innovation, Umsetzung, Wachstum und Rentabilität.
"Ich bin stolz auf das, was unser Team in den letzten drei Jahren geleistet hat. Wir haben die ETP-Plattform von Valour skaliert und institutionalisiert, unsere Kapitalbasis gestärkt, strategische Fusionen sowie Übernahmen durchgeführt und Rekordergebnisse für unsere Aktionäre erzielt", sagte Herr Roussy Newton. "Ich bin unseren Mitarbeitern, Partnern und Investoren zutiefst dankbar für ihre Unterstützung und ich bin davon überzeugt, dass Johan, der seit der Gründung des Unternehmens an meiner Seite steht, die richtige Person ist, um DeFi Technologies durch die nächste Wachstumsphase zu führen." -
Höhepunkte unter der Leitung von Herrn Roussy Newton
Führungsnachfolge
Der Verwaltungsrat hat Johan Wattenström, Mitgründer von DeFi Technologies, zum Geschäftsführer und geschäftsführenden Vorsitzenden ernannt.
Herr Wattenström ist ein erfahrener Unternehmer und eine Führungskraft mit fast zwei Jahrzehnten Erfahrung an der Schnittstelle von digitalen Vermögenswerten, Handel und Finanzinfrastruktur. Er ist Mitbegründer von Valour, der europäischen ETP-Plattform von DeFi, und war von Anfang an maßgeblich an der Gestaltung der Produktstrategie, der Handelsarchitektur und der globalen Börsenbeziehungen des Unternehmens beteiligt.
Bevor er zu DeFi Technologies kam, gründete Herr Wattenström XBT Provider und war dort als Geschäftsführer tätig. Das Unternehmen emittierte das weltweit erste Bitcoin-ETP, überschritt schnell ein verwaltetes Vermögen von 1.000.000.000 US-Dollar und entwickelte sich zu einem der am stärksten genutzten regulierten Zugänge zu Kryptowährungen in Europa, bevor es von CoinShares übernommen wurde. Seine Arbeit an der Einführung eines sicheren, börsennotierten Bitcoin-Engagements war wegweisend für den Einstieg von Institutionen in digitale Vermögenswerte und ist bis heute ein grundlegender Meilenstein für die Branche.
Herr Wattenström gründete zuvor auch Nortide Capital, ein globales Handels- und Market-Making-Unternehmen für digitale Vermögenswerte, das einigen der weltweit größten Börsen und Token-Emittenten Liquidität und strukturierte Lösungen bereitstellt. Die Kombination aus seiner Erfahrung in der Produktstrukturierung, im Market-Making sowie im institutionellen Handel versetzt ihn in eine einzigartige Position, um DeFi Technologies in die nächste Wachstumsphase zu führen.
"Olivier und ich haben dieses Unternehmen von Grund auf gemeinsam aufgebaut", sagte Herr Wattenström. "Ich bin dankbar für seine Führung und Freundschaft und freue mich darauf, DeFi Technologies in die nächste Wachstumsphase zu führen. Wir werden unsere ETP-Plattform auch in Zukunft weltweit ausbauen, unsere Handelsaktivitäten sowohl intern als auch über Stillman Digital erweitern und weiterhin eine Brücke zwischen den traditionellen Kapitalmärkten und dem Ökosystem der digitalen Vermögenswerte schlagen."
Nach dem Übergang wird Herr Roussy Newton als strategischer Berater für das Unternehmen tätig sein und als bedeutender Ankeraktionär des Unternehmens erhalten bleiben. Damit sichert er die Kontinuität von Vision und Umsetzung, während DeFi Technologies in seine nächste Expansionsphase eintritt. Zudem konzentriert er sich stark darauf, die Verbindung zwischen DeFi Technologies und BTQ Technologies zu stärken, indem er die quantensichere Infrastruktur von BTQ nutzt, um die Widerstandsfähigkeit, Sicherheit und langfristige Wettbewerbsfähigkeit des Produktekosystems von DeFi zu erhöhen.
