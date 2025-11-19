1291 Die Schweizer Anlagestiftung
/ Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Die 1291 Die Schweizer Anlagestiftung («1291 Anlagestiftung») konnte für ihre Anlagegruppe «Immobilien Schweiz» im November 2025 eine äusserst erfolgreiche Kapitalerhöhung vollziehen und zusätzliches Kapital bei bestehenden und neuen Investoren aufnehmen. Insgesamt wurden CHF 126.4 Mio. an neuem Kapital gezeichnet, davon rund CHF 21.3 Mio. durch Zeichnung neuer Ansprüche aus der Dividende und CHF 105.1 Mio. durch direkte Zeichnungen neuer Anteile. Nach Liberierung, die am 20. November 2025 stattfinden wird, sind in «Immobilien Schweiz» total 10'883'620 Ansprüche bei über 140 Anlegern ausstehend.
Mit dem gestärkten Eigenkapital wird die Anlagestiftung ihr strategisch auf Wohnnutzung fokussiertes Immobilienportfolio weiter renditeorientiert ausbauen. Diesbezüglich verfügt die 1291 Anlagestiftung bereits über zugesicherte Investitionsmöglichkeiten von rund CHF 100 Mio., die sich aus attraktiven Wohnimmobilien in der Ostschweiz, Zentralschweiz, im Mittelland und der Westschweiz zusammensetzen. Mit dem weiteren Ausbau der Wohnquote im Portfolio der Anlagegruppe «Immobilien Schweiz» peilt die 1291 Anlagestiftung einen Wohnanteil von 65-70% an (Stand Ende Okt 2025: 64.8%).
Des Weiteren soll ein Teil des Mittelzuflusses für Investitionen in das bereits bestehende Portfolio und für die Reduktion der Fremdbelehnungsquote verwendet werden. Per Ende Oktober 2025 lag der Portfoliowert der Anlagegruppe «Immobilien Schweiz» bei rund CHF 1.55 Milliarden, derjenige der zweiten Anlagegruppe «Nachhaltige Immobilienprojekte Schweiz» bei rund CHF 121 Millionen. Für die Anlagegruppe «Nachhaltige Immobilienprojekte Schweiz» ist im Verlauf von Dezember 2025 ein Kapitalabruf zur weiteren Finanzierung der beiden Neubauprojekte in Wil und Effretikon vorgesehen.
1291 Die Schweizer Anlagestiftung
