Preisdruck und Margenverfall beherrschten die Stahlbranche - lange lag der Sektor am Boden. Das Schlimmste könnte nun überstanden sein, sodass ein neuer Zyklus beginnt. Die europäischen Favoriten der Branche. Jahrzehntelang war die Stahlindustrie das industrielle Rückgrat Europas, doch Billigimporte aus China, explodierende Energiepreise und der immense Druck zur Dekarbonisierung machten die Branche zum Sorgenkind der Märkte. Viele Anleger zogen ...

