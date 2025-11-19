Die Plug Power-Aktie rauscht mit Höchstgeschwindigkeit nach unten. Das Unternehmen, das noch vor Wochen an der Börse einen Höhenflug erlebte, steht nun wieder unter den altbekannten dunklen Wolken. Doch wie geht es weiter? Die Lage trübt sich ein Die Lage bei der Wasserstoff-Hoffnung Plug Power trübt sich immer weiter ein. Nachdem die Aktie im Verlaufe des Jahres durch einen Short Squeeze nach oben geschossen war, sinkt der Kurs in den vergangenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...