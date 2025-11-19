76.823 % - Bitcoin-Hyper-Prognose erklärt das große Interesse der Wale

Warum die neuartige Bitcoin-Skalierungslösung Bitcoin Hyper im Bullen-Szenario einen Anstieg von 76.823 % und im Bärenfall noch immer einen zweistelligen Multiplikator zu bieten hat, zeigen wir ihnen in der folgenden Bitcoin-Hyper-Prognose auf.

Bitcoin-Hyper-Prognose: Bear Case

Der Bärenfall geht davon aus, dass der Krypto-Markt zwar weiter wächst, der Fokus der Investoren jedoch bei Bitcoin primär auf dem Aspekt des Wertspeichers in Form des digitalen Goldes bleibt. Somit würden vor allem andere Layer-1s wie Ethereum und Solana in den anderen Kryptosektoren am stärksten Fuß fassen, sodass Bitcoin mithilfe von Bitcoin Hyper nur einen kleinen Marktanteil erobern kann. Dabei bleiben TVL und das dApp-Ökosystem weit hinter den Erwartungen.

In einem solchen Szenario könnte Bitcoin bis zum Jahr 2030 auf einen Kurs von 400.000 bis 500.000 USD kommen, wie von JPMorgan, Fidelity und weiteren erwartet wird. Dies entspricht einer Marktkapitalisierung von 8 bis 10 Bio. USD, welche vor allem durch ETF-Adoption, Treasuries und Halving-Zyklen getrieben wird.

Dann würde Bitcoin Hyper ein funktionierendes, aber stark begrenztes Ökosystem sein. Dennoch könnte aufgrund der Notwendigkeit für die Gasgebühren eine natürliche Nachfrage entstehen, wobei die dApp-Aktivität begrenzt wäre. In einem solchen Szenario ist von HYPER-Kursen im Bereich von 0,15 bis 0,45 USD auszugehen, was basierend auf dem aktuellen Niveau rund 11x bis 35x sind. Dies entspräche gerade einmal 0,05 bis 0,24 % der Bitcoin-Marktkapitalisierung.

Bitcoin-Hyper-Prognose: Base Case

Im Base Case ist von einer zunehmenden Adoption der Kryptowährungen und bis 2030 von einer BTC-Marktkapitalisierung von 8 Bio. USD bis 12,6 Bio. USD auszugehen. Dabei dürfte Bitcoin weiterhin eine dominante Stellung einnehmen und seine Rolle als Wertspeicher zunehmend mit der als Settlement-Layer ausbauen. Dann könnten bereits einstellige Prozentanteile von Kryptosektoren wie Tokenisierung und Stablecoins auf das Hyper-Ökosystem übergehen.

Sofern BTC im Base Case auf einen Kurs von 400.000 bis 600.000 USD kommt sowie das Settlement von mehreren Billionen US-Dollar in tokenisierten Assets übernimmt, jedoch nicht die anderen Layer-1s vollständig ersetzt, könnte der HYPER-Coin Preise von 0,55 bis 1,10 USD erreichen. Dies entspräche einer Marktkapitalisierung für Bitcoin Hyper von rund 11,6 bis 23,1 Mrd. USD. Im Vergleich zum aktuellen Preis wäre dies eine Steigerung um 42x bis 85x. Somit sind es 0,09 bis 0,29 % der Bitcoin-Bewertung.

Bitcoin-Hyper-Prognose: Bull Case

Im Bullenszenario könnte Bitcoin zunehmend eine wichtigere Rolle im Settlement spielen, da es sich um die sicherste Blockchain handelt. Bitcoin Hyper kann hingegen die Skalierbarkeit und Programmierbarkeit von Solana mit der SVM in das Ökosystem einbringen, womit sich zahlreiche weitere Sektoren erobern lassen wie Tokenisierung, Stablecoins, DeFi, GameFi und DePIN.

Dann wären bis zum Jahr 2030 auch Bitcoin-Kurse von 1 Mio. USD möglich, wie sie von Brian Armstrong und Cathie Wood prognostiziert werden. Sofern Bitcoin Hyper aufgrund der höchsten Geschwindigkeit und Bandbreite sowie den niedrigsten Gebühren zur führenden BTC-L2 wird, sind auch höhere HYPER-Kurse von 2,00 bis 3,05 USD möglich, was Marktkapitalisierungen von 42 bis 64,1 Mrd. USD sowie Anstiegen von 150x bis 230x entspricht. Dies entspräche 0,20 bis 0,30 % der Bitcoin-Bewertung.

Bitcoin Hyper-Prognose: Ultra Bull Case

Sollte es Bitcoin Hyper gelingen, sich im oberen Bereich des aktuellen L2-zu-L1-Verhältnisses der Marktkapitalisierung von 0,5 % zu positionieren, wie es beispielsweise schon zeitweise bei einigen ETH-L2s beobachtet wurde, sind bei einer Bitcoin-Marktkapitalisierung bis zum Jahr 2030 von 21 Bio. USD auch HYPER-Bewertungen von 105 Mrd. USD möglich, was 5,00 USD pro HYPER und einem Anstieg um 380x entspricht.

Sollte Bitcoin Hyper hingegen einen noch immer verhältnismäßig konservativen Anteil von 1 % der Bitcoin-Marktkapitalisierung ausmachen, käme der Coin schon auf einen Kurs von 10,00 USD und ein Kursplus in Höhe von 750x. Zeitweise hat die ETH-L2 Arbitrum sogar 6 bis 8 % der Ethereum-Marktkapitalisierung und Optimism 0,3 bis 0,6 % entsprochen, daher ist sogar noch mehr denkbar.

