Die US-Regierung unter Donald Trump unterstützt Constellation Energy mit einem Kredit über eine Milliarde Dollar, um das frühere Three-Mile-Island-Kraftwerk Block 1 - jetzt "Crane Clean Energy Center" - in Pennsylvania bis 2027 wieder ans Netz zu bringen. Die Aktie reagiert auf die Nachricht mit einem nachbörslichen Kursplus von drei Prozent.Die Gesamtprojektkosten liegen bei rund 1,6 Milliarden Dollar. Constellation hatte die Wiederinbetriebnahme 2024 angekündigt, gestützt durch einen langfristigen ...

