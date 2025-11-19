Anzeige
Mittwoch, 19.11.2025
Skyharbour setzt den nächsten Paukenschlag - Mega-Millionen-Deal mit Denison Mines eingetütet
19.11.2025 07:39 Uhr
MÄRKTE ASIEN/Wacklige Stabilisierung nach Ausverkaufsdienstag

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Nach den teils massiven Verlusten am Dienstag herrscht am Mittwoch an den Börsen in Ostasien Wunden lecken. Die meisten Indizes zeigen sich wenig verändert, wobei im Handel von einer eher wackligen Stabilisierung des Abwärtstrends zu hören ist. Das gelte insbesondere für die zuletzt stärker verkauften Technologieaktien mit ihren hohen Bewertungen. Hier gelte es nun die Quartalszahlen des KI-Flaggschiffs und Trendsetters Nvidia am Abend nach Börsenschluss in den USA abzuwarten. Im Vorfeld herrscht entsprechende Zurückhaltung.

Der Nikkei-225-Index gibt minimal nach auf 48.681 Punkte. Neben den zuletzt gesunkenen Zinssenkungserwartungen in den USA kommt hier als Stimmungsdämpfer die Sorge vor einer überbordenden Staatsverschuldung hinzu. Gerade nach den schwach ausgefallenen BIP-Daten für das vergangene Quartal halten sich Spekulationen über höhere staatliche Ausgaben unter der neuen Premierministerin Takaichi. Die Renditen längerfristiger japanischer Staatsanleihen waren zuletzt auf Mehrjahreshochs gestiegen.

Derweil hat sich die Stimmung zwischen Japan und China wegen des Konfliktthemas Taiwan zuletzt verschlechtert. China warnte deswegen seine Bürger vor Reisen nach Japan. An den chinesischen Börsen geht es in Schanghai ganz leicht nach unten, in Hongkong kommt der HSI um 0,6 Prozent zurück. In Seoul verliert der Kospi ein halbes Prozent. Hier geben die Kurse der Nvidia-Zulieferer SK Hynix und Samsung Electronics um 1,4 bzw. 1,2 Prozent nach. In Tokio zeigen sich Technologiewerte wie Advantest oder Softbank Group dagegen von den starken Abgaben am Vortag ganz leicht erholt.

Unter den weiteren Einzelwerten geht es in Hongkong für Xiaomi um 5,3 Prozent nach unten. Der Technologieriese hat durchwachsene Geschäftszahlen für das dritte Quartal vorgelegt und gewarnt, dass er mit steigenden Kosten für Speicherchips zu kämpfen habe.

Baidu zeigen sich 0,4 Prozent leichter. Der Internet-Suchriese hat einen starken Umsatzrückgang im dritten Quartal verzeichnet. Das Cloud-Geschäft von Baidu blieb jedoch ein Lichtblick.

In Sydney ist der Handel mit einem Minus von 0,2 Prozent bereits beendet. TPG Telecom büßen 1,8 Prozent ein. Der Telekommunikationsbetreiber hat das Volumen einer Kapitalerhöhung bei institutionellen Anlegern fast halbiert und dies unter anderem mit den jüngsten Turbulenzen an den globalen Aktienmärkten begründet. 

=== 
INDEX           zuletzt    +/- %   % YTD    Ende 
S&P/ASX 200 (Sydney)   8.447,90    -0,3%   +5,8%   06:00 
Nikkei-225 (Tokio)   48.681,25    -0,0%   +26,1%   07:00 
Kospi (Seoul)      3.934,46    -0,5%   +64,0%   07:30 
Shanghai-Comp.      3.941,27    +0,0%   +18,5%   08:00 
Hang-Seng (Hongk.)   25.849,09    -0,3%   +31,4%   09:00 
 
DEVISEN          zuletzt    +/- %   00:00 Di, 08:57  % YTD 
EUR/USD          1,1584     0,0   1,1579   1,1592 +11,9% 
EUR/JPY          179,98    -0,1   180,09   179,64 +10,4% 
EUR/GBP          0,8816     0,1   0,8807   0,8815  +6,4% 
GBP/USD          1,3140    -0,1   1,3147   1,3150  +5,1% 
USD/JPY          155,38    -0,1   155,53   154,97  -1,3% 
USD/KRW         1.465,70     0,6  1.457,65  1.465,77  -0,9% 
USD/CNY          7,0866     0,1   7,0822   7,0852  -1,8% 
USD/CNH          7,1110    -0,0   7,1112   7,1152  -3,1% 
USD/HKD          7,7901     0,1   7,7848   7,7827  +0,1% 
AUD/USD          0,6482    -0,4   0,6510   0,6486  +4,9% 
NZD/USD          0,5631    -0,5   0,5659   0,5660  +1,0% 
BTC/USD         90.937,55    -2,3 93.111,30 90.328,00  -2,6% 
 
ROHÖL           zuletzt VT-Schluss   +/- %  +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex          60,65    60,74   -0,1%   -0,09 -16,9% 
Brent/ICE          64,78    64,89   -0,2%   -0,11 -14,4% 
 
METALLE          zuletzt   Vortag   +/- %  +/- USD  % YTD 
Gold           4.090,94  4.068,33   +0,6%   +22,61 +54,0% 
Silber           51,23   50,725   +1,0%   +0,50 +73,9% 
Platin          1.334,00  1.328,88   +0,4%   +5,12 +51,3% 
Kupfer            4,97    4,97   -0,0%   -0,00 +21,0% 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/flf

