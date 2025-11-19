The following instruments on XETRA do have their last trading day on 19.11.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 19.11.2025
ISIN Name
US89352HAT68 TRANSCDA P.L. 16/26
CH0417086045 GOLDM.S.GRP 18/25 MTN
XS1824425182 PET. MEX. 18/25 MTN
XS1323450236 HISCOX 15/45 FLR
CH0483180953 ORANGE 19/25 MTN
DE000A161VJ7 IKB DT.IND.BK.MTN 15/25
US6174467X10 MORGAN STANLEY 13/25
XS2225157424 VODAFONE GRP 20/80 FLR
XS1728038578 ENCE ENERGIA 17-25 FLR
XS2237321190 SPAREBKN N B 20/25 MTN
XS2262853000 SAUDI ARAMCO 20/25 MTN
FR0014000OZ2 STE GENERALE 20/30 FLRMTN
US251526CE71 DT.BANK NY.NTS DL 20/26
USU9273ADE20 VW GRP AMER 20/25 REGS
XS2252513713 NBK TIER 2 20/30 FLR
GB00BKPRZZ59 PROPIFI BDS. 20/25 MTN
XS2259866577 BNG BK 20/25 MTN REGS
DE000A3MP7Z1 PROCRED. HOL ANL.21/25
XS2484106716 EX.IMP.BK.K. 22/25 MTN
XS1846631049 TELECOM ITAL 18/26 MTN
FR001400DU47 AIR FRAN.KLM 22/UND. CV
XS2484201624 EX.IMP.BK.K. 22/25 MTN
DE000A3LBGG1 TRATON FIN. 22/25 MTN
DE000HLB7820 LB.HESS.THR.CARRARA11J/22
DE000HLB7C39 LB.HESS.THR.MITTELTH02/23
XS2176795677 BARCLAYS 20/30 FLR MTN
XS2558953621 SEB 22/25 MTN
DE000DW6CZV4 DZ BANK IS.A1917
XS1910934709 ENCE ENERGIA 18-25 FLR
DE000HLB5HT9 LB.HESS.-THR.IS.11C/2017
