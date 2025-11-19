Hamburg (ots) -Hamburger Unternehmen erzielt mit neuen KI-Tools bislang größten Effekt auf Geschäftserfolg seiner Kund:innen - erste Ergebnisse zeigen bei Nutzer:innen über 40 % mehr Anfragen und Transaktionen.Jimdo, einer der führenden Website-Baukästen für Selbstständige in Europa, launcht heute Jimdo Companion: ein Set tief integrierter KI-Tools, die Solopreneure nachweisbar erfolgreicher machen.Selbstständige tragen unzählige Hüte gleichzeitig - von der Buchhaltung über Kundenakquise bis zur Produktentwicklung. Für strategische Themen wie Marketing oder Online-Sichtbarkeit mangelt es oft an Zeit und Expertise. Laut KfW-Gründungsmonitor 2024 geben 58 % der Selbständigen in Deutschland an, zu wenig Zeit für Kundengewinnung zu haben. Fast jede:r Zweite fühlt sich bei Fragen der Online-Sichtbarkeit überfordert."Unsere Kund:innen bauen tolle Websites, aber oft bleibt der geschäftliche Erfolg aus. Companion hilft Selbstständigen, klar zu sehen, was sie als Nächstes tun können, um ihr Business weiterzubringen," erklärt Jimdo-Gründer und CEO Matthias Henze. "Technologie ersetzt dabei nicht, sie denkt mit - und genau das markiert für mich den Beginn einer neuen Ära der Selbstständigkeit."Die KI für SelbstständigeCompanion analysiert automatisch das Geschäft jedes Kunden: Branche, Performance-Daten, Website-Inhalte, Angebote. Daraus identifiziert es die wirkungsvollsten nächsten Schritte für mehr Sichtbarkeit und Erfolg.Sinkt der Website-Traffic, empfiehlt Companion z.B. konkrete Maßnahmen zur lokalen Suchmaschinenoptimierung. Hat ein User viele Website-Besucher:innen, aber keine Anfragen oder Bestellungen, zeigt er auf, wie die Abschlussrate verbessert werden kann. Zudem beantwortet der Companion jede Frage zum eigenen Business. Eine Hochzeitsfotografin fragt: "Bin ich mit 800 EUR pro Paket zu günstig?" Companion analysiert Positionierung, vergleicht mit ähnlichen Fotografen in der Region und erklärt, dass basierend auf Portfolio-Qualität und Zielmarkt 1.200 EUR angemessen und marktüblich sind.Erste Ergebnisse belegen den Erfolg:- 50 % mehr erfolgreiche Nutzer:innen: Die Zahl der Jimdo-Nutzer:innen, die innerhalb von 30 Tagen nach Zugang zum Companion mindestens eine Kundenanfrage oder Bestellung erhielten, stieg um 50 %- Über 40 % mehr Anfragen: Nutzer:innen mit Companion erhalten über 40 % mehr Kundenanfragen und Transaktionen im Vergleich zu Nutzer:innen ohne das Tool"Für mich ist der Companion ein echter Gamechanger - ich merke, dass ich nicht mehr alles allein machen muss", sagt Olga Thurow, Inhaberin der Kreativschneiderei Thurow in Lüneburg. "Ich kann all meine Fragen direkt stellen. Das Tool versteht, was ich mache, und spricht meine Sprache."Jan Schlie, VP AI bei Jimdo, zur weiteren Entwicklung der KI-Tools: "Companion versteht bereits heute jedes Business und gibt personalisierte Empfehlungen, die zu mehr Erfolg führen. In Zukunft wird er mehr Aufgaben eigenständig ausführen, sich tiefer in die täglichen Abläufe integrieren und mit weiteren Jimdo Tools zusammenarbeiten. So können Selbstständige immer die Kontrolle behalten, müssen aber nicht mehr alles alleine machen."VerfügbarkeitJimdo Companion ist ab heute für alle Jimdo-Website-Kund:innen (ausgenommen Creator) in Deutsch und Englisch ohne Aufpreis verfügbar. Weitere Sprachen folgen in Kürze.PressekitDas vollständige Pressekit mit Produktvideo, Bildern und FAQs finden Sie hier (https://drive.google.com/drive/folders/1usSHjZaXCF2Nc1YYS8fp8WnEm-8YccgK?usp=sharing).Über JimdoJimdo ist einer der führenden Website-Baukästen in Europa. Seit der Gründung 2007 in Hamburg unterstützt Jimdo Selbstständige und Kleinstunternehmen dabei, online sichtbar und erfolgreich zu werden - mit benutzerfreundlichen, rechtssicheren Tools für Website, Online-Shop, Buchungssystem und Marketing. Mit dem Launch von Companion im November 2025 entwickelt sich Jimdo konsequent vom Website-Baukasten zum KI-gestützten Wachstumsbegleiter für Selbstständige. Gemeinsam mit dem ifo-Institut veröffentlicht Jimdo seit 2021 den Jimdo-ifo-Geschäftsklimaindex, den ersten Wirtschaftsindex speziell für Selbstständige und Kleinstunternehmen in Deutschland und steigert dadurch ihre Sichtbarkeit in Politik und Medien.Das Unternehmen ist zu 100% in Gründerhand. Rund 230 Mitarbeitende weltweit arbeiten an der Mission, die Kraft der Selbstständigen zu entfalten Mehr über Jimdo unter: www.jimdo.comPressekontakt:Jennifer ZonsiusPR Lead JimdoMobil: 01579 / 24 69 846E-Mail: jennifer.zonsius@jimdo.comOriginal-Content von: Jimdo GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100013721/100936687