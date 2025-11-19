Infineon erwartet im neuen Geschäftsjahr 2025/26 nach Rückgängen wieder ein moderates Umsatzwachstum. Das Marktumfeld dürfte dabei uneinheitlich bleiben. "In Automobil-, Industrie- und verbrauchernahen Märkten sind die Wachstumsimpulse noch verhalten. Viele Kunden fahren auf Sicht und bestellen kurzfristig", erklärte Konzernchef Jochen Hanebeck in der vergangenen Woche bei der Veröffentlichung der Jahreszahlen. Nun melden sich die Analysten zu Wort. AKTIONÄR-Leser wissen: Im abgelaufenen Geschäftsjahr ...

