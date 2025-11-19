Das Unternehmen wird bereits im vierten Quartal 2025 mit der Bereitstellung von Mitteln beginnen

Heute gab Bitfury, ein Bitcoin-Miner, der sich zu einem Technologie-Inkubator gewandelt hat, seine Umwandlung in eine Investmentfirma bekannt und startete eine Finanzierungsinitiative in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar, mit der eine neue Generation ethischer Innovatoren unterstützt werden soll.

Die neue Mission des Unternehmens besteht darin, die Kluft zwischen dem beschleunigten technologischen Fortschritt und der langsameren ethischen Entwicklung zu schließen eine Diskrepanz, die es als Ursache für viele globale Herausforderungen ansieht. Durch die Unterstützung von gründerorientierten Unternehmen strebt das Unternehmen an, Vorhaben zu fördern, die Ethik, Transparenz und menschliche Werte in den Mittelpunkt neuer Technologien stellen.

Das neue Kapitel von Bitfury als Investmentgesellschaft baut auf seiner Pionierarbeit auf und erweitert gleichzeitig seine Rolle vom Technologieanbieter zum globalen Impulsgeber für verantwortungsvolle Innovationen um sicherzustellen, dass sich die digitale Wirtschaft mit Integrität und langfristiger Nachhaltigkeit entwickelt.

Bitfury wurde ursprünglich im Jahr 2011 als Bitcoin-Miner gegründet, hat sich jedoch in den letzten 15 Jahren einen Ruf als eines der weltweit führenden Technologieunternehmen aufgebaut, das in der Blockchain-Ära gegründet wurde. Das Unternehmen hat mehrere erfolgreiche Unternehmen hervorgebracht, darunter die an der NASDAQ notierten Unternehmen Cipher Mining (CIFR) und Hut 8 (HUT), die als Bitfury-Mining-Betriebe in den USA bzw. Kanada begonnen haben. Das Unternehmen gründete außerdem LiquidStack, einen Pionier im Bereich der Immersionskühlung, die für das nachhaltige Computing mit extrem hoher Dichte im Zeitalter der KI entwickelt wurde, und war Mitbegründer von Axelera AI, einem europäischen Marktführer im Bereich KI-Chip- und Hardware-Design. Gemeinsam bilden diese von Bitfury geförderten Unternehmen nun den Kern einer energieeffizienten, modernen Computerinfrastruktur, die KI- und Big-Data-Initiativen sowie digitale Assets unterstützt.

Angetrieben von seinem Engagement für Vertrauen und Verantwortlichkeit gründete Bitfury auch Crystal Intelligence, eines der branchenführenden Unternehmen im Bereich Krypto-Compliance, und gehörte zu den Gründungsmitgliedern der Blockchain Alliance, einer öffentlich-privaten Partnerschaft, die gegründet wurde, um kriminelle Aktivitäten im Zusammenhang mit Bitcoin und Blockchain zu bekämpfen, indem sie Strafverfolgungsbehörden Schulungen und technische Unterstützung anbietet, um eine verantwortungsvolle Nutzung sicherzustellen. Zur Stärkung der Zusammenarbeit und Bildung hat Bitfury außerdem den Global Blockchain Business Council (GBBC) gegründet.

"Bitfury war schon immer der Ansicht, dass Technologie dem Fortschritt der Menschheit dienen muss", erklärte Val Vavilov, Mitbegründer und CEO von Bitfury. "Dieses nächste Kapitel vereint missionsorientierte Investoren und Gründer Personen, die mit einem bestimmten Ziel vor Augen etwas aufgebaut haben -, um die nächste Generation von Innovatoren zu unterstützen, die diese Berufung teilen. Gemeinsam können wir Innovation mit Werten in Einklang bringen und Technologien entwickeln, die Menschen unabhängiger, kreativer und freier machen."

"Unsere Mission besteht darin, die Kluft zwischen Innovation und Ethik zu überbrücken, indem wir als Katalysator für Gründer und Investoren fungieren, die Technologien entwickeln, die den Menschen dienen und langfristige Widerstandsfähigkeit fördern", fügte Vavilov hinzu. "Im Laufe meines Lebens habe ich mich darauf konzentriert, Systeme zu entwickeln, die Vertrauen stärken und die Menschheit befähigen und das ist der Weg, den Bitfury auch heute noch verfolgt."

"Die Erfolgsbilanz von Bitfury bei der Förderung und Kapitalisierung von Technologieführern wird nun auf eine neue Generation wissenschaftsorientierter Unternehmen angewendet", erklärte George Kikvadze, stellvertretender Vorsitzender von Bitfury. "Wir bringen ein Netzwerk von missionsorientierten Investoren und Gründern zusammen, die Kapital, Fachwissen und Zielstrebigkeit einbringen, um Technologien zu skalieren, die die Menschheit sinnvoll voranbringen."

"Von Anfang an war Bitfury ein konstruktiver Partner beim Aufbau des öffentlich-privaten Vertrauens, das für verantwortungsvolle Innovationen erforderlich ist. Ihr nächstes Kapitel die Unterstützung von Gründern, die modernste Technologie mit ethischen Leitlinien verbinden ist genau die Art von Führungsstärke, die die Welt heute benötigt", erklärte Jason Weinstein, Direktor der Blockchain Alliance und Berater von Bitfury.

Bitfury hat bereits 1 Milliarde US-Dollar für diese Initiative gesichert, wobei die Finanzierung aus früheren Geschäften, erfolgreichen Investitionen und dem Netzwerk von Investoren stammt. Die Mittel werden bereits in diesem Jahr eingesetzt werden.

Bitfury wurde im Jahr 2011 gegründet und hat sich als globales Technologieunternehmen etabliert, das Lösungen in den Bereichen Blockchain, künstliche Intelligenz und Hochleistungsrechner entwickelt. Bitfury hat eine entscheidende Rolle bei der Institutionalisierung von Bitcoin und beim Aufbau des Ökosystems für digitale Vermögenswerte gespielt und leitet nun eine Finanzierungsinitiative in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar, die missionsorientierte Investoren und Gründer sein globales Netzwerk aus langfristigen Partnern und Verbündeten zusammenbringt, um ethische, wissenschaftlich fundierte Technologien voranzutreiben, die die Freiheit und Kreativität der Menschen stärken. Weitere Informationen finden Sie unter www.bitfury.com

