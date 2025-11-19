Fidelity UCITS II ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, November 19
|Fund:
|FIL SUST GLB CORP BND MUL ETF
|EAG
|Date:
|18/11/2025
|Curr:
|GBP
|NAV:
|5.12
|Shrs:
|102,974,069.00
|Tckr:
|FSMP
|Fund:
|FIL SUST GLB CORP BND MUL ETF
|EIU
|Date:
|18/11/2025
|Curr:
|USD
|NAV:
|4.28
|Shrs:
|22,070,727.00
|Tckr:
|FSMF
|Fund:
|FIL SUST USD EM BND ETF
|EAG
|Date:
|18/11/2025
|Curr:
|GBP
|NAV:
|5.09
|Shrs:
|56,948,449.00
|Tckr:
|FEMP
|Fund:
|FIL SUST USD EM BND ETF
|EIU
|Date:
|18/11/2025
|Curr:
|USD
|NAV:
|4.15
|Shrs:
|2,109,738.00
|Tckr:
|FSEM
