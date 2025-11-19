Nordea ICAV ETF - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, November 19
|Name
|Valuation Date
|Ticker
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (Shareclass)
|NAV per Share
Local
|Currency
|BetaPlus Enhanced Global Developed Sustain Eq ETF
|18/11/2025
|BPDU
|IE00060Z4AE1
|94300000.00
|1031814043.52
|10.9418
|USD
|BetaPlus Enhanced Global Developed Sustain Eq ETF
|18/11/2025
|BPDG
|IE00060Z4AE1
|94300000.00
|1031814043.52
|8.3249
|GBP
|BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity ETF
|18/11/2025
|BPGU
|IE000ASNLWH9
|198300000.00
|2183666658.44
|11.0119
|USD
|BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity ETF
|18/11/2025
|BPGG
|IE000ASNLWH9
|198300000.00
|2183666658.44
|8.3782
|GBP
