VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, November 19
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2025-11-18
|NL0009272749
|3938777.000
|368842366.77
|93.6439
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2025-11-18
|NL0009272772
|513000.000
|37242542.43
|72.5975
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2025-11-18
|NL0009272780
|360000.000
|30155991.60
|83.7666
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2025-11-18
|NL0009690239
|8310404.000
|316606312.56
|38.0976
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2025-11-18
|NL0009690247
|2598390.000
|44798543.27
|17.2409
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2025-11-18
|NL0009690254
|2426537.000
|30275349.80
|12.4768
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2025-11-18
|NL0010273801
|2681000.000
|51372372.62
|19.1616
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2025-11-18
|NL0010731816
|858000.000
|71505271.06
|83.3395
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2025-11-18
|NL0011683594
|84250000.000
|3843769507.77
|45.6234
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2025-11-18
|NL0010408704
|30503010.000
|1077226382.08
|35.3154
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2025-11-18
|NL0009272764
|318000.000
|19914842.61
|62.6253
© 2025 PR Newswire