Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

19.11.2025
LONDON, United Kingdom, November 19

Account Name Valuation Date Bloomberg Code ISIN Code Units Outstanding Shareholder Equity Base (ShareClass) NAV per Share Local
Robeco 3D Global Equity UCITS ETF 18/11/2025 3DGE IE000WJ7OF21 44004.00 262890.13 5.9742
Robeco 3D Global Equity UCITS ETF 18/11/2025 3DGL IE000Q8N7WY1 83549650.00 503413723.91 6.0253
Robeco 3D European Equity UCITS ETF 18/11/2025 3DEU IE0007WLHX89 3400000.00 19009951.37 5.5912
Robeco 3D US Equity UCITS ETF 18/11/2025 3DUE IE0008H4JHA2 43883.00 260925.77 5.9459
Robeco 3D US Equity UCITS ETF 18/11/2025 3DUS IE000XERHYF0 19484456.00 114809325.13 5.8924
Robeco 3D US Equity UCITS ETF 18/11/2025 3DUH IE000DEXCOR7 212785.00 1108939.58 5.2115
Robeco 3D EM Equity UCITS ETF 18/11/2025 3DEM IE0002Z12PN9 36210000.00 244473409.43 6.7515
Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF 18/11/2025 RDTM IE000VG2WCW5 5120000.00 29646819.79 5.7904
Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF 18/11/2025 RCEG IE000D1DAPO5 52400000.00 267677065.59 5.1083

