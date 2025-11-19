Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, November 19
|Account Name
|Valuation Date
|Bloomberg Code
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (ShareClass)
|NAV per Share Local
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|18/11/2025
|3DGE
|IE000WJ7OF21
|44004.00
|262890.13
|5.9742
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|18/11/2025
|3DGL
|IE000Q8N7WY1
|83549650.00
|503413723.91
|6.0253
|Robeco 3D European Equity UCITS ETF
|18/11/2025
|3DEU
|IE0007WLHX89
|3400000.00
|19009951.37
|5.5912
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|18/11/2025
|3DUE
|IE0008H4JHA2
|43883.00
|260925.77
|5.9459
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|18/11/2025
|3DUS
|IE000XERHYF0
|19484456.00
|114809325.13
|5.8924
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|18/11/2025
|3DUH
|IE000DEXCOR7
|212785.00
|1108939.58
|5.2115
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|18/11/2025
|3DEM
|IE0002Z12PN9
|36210000.00
|244473409.43
|6.7515
|Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF
|18/11/2025
|RDTM
|IE000VG2WCW5
|5120000.00
|29646819.79
|5.7904
|Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF
|18/11/2025
|RCEG
|IE000D1DAPO5
|52400000.00
|267677065.59
|5.1083
© 2025 PR Newswire