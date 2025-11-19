EQS-News: Mintos / Schlagwort(e): Produkteinführung

Mintos erweitert das automatisierte Investieren um neues High-Yield Bonds Portfolio



19.11.2025 / 08:05 CET/CEST

RIGA, Lettland, 19. November 2025 /PRNewswire/ -- Mintos, die führende europäische Plattform für langfristigen Vermögensaufbau, stellt ihr neues Produkt "High-Yield Bonds Portfolio" vor - eine automatisierte Möglichkeit für Investoren, Zugang zu renditestarken Unternehmensanleihen zu erhalten. Das neue Portfolio baut auf dem bestehenden Mintos-Anleiheangebot auf und markiert den nächsten Schritt in Richtung breit zugänglicher und gut diversifizierter Anlagen. Das Produkt ermöglicht Investoren, auf eine umfangreiche Auswahl an renditestarken Anleihen zuzugreifen, ohne diese einzeln auswählen zu müssen. Nach der Aktivierung streut das Portfolio die eingesetzten Gelder automatisch auf mindestens 20 solcher Anleihen aus verschiedenen Branchen und sorgt dafür, dass Rückflüsse fortlaufend reinvestiert werden, um die Diversifizierung aufrechtzuerhalten - alles gesteuert durch die firmeneigene Mintos-Technologie. Unsere Investoren haben uns darum gebeten, Zugang zu höheren Renditen zu erhalten, jedoch ohne die Komplexität, die normalerweise mit der Auswahl und dem Kauf einzelner Anleihen verbunden ist. Mit dem automatisierten Investieren in renditestarke Anleihen bieten wir eine professionelle Diversifizierung sowie Zugang zu einem Markt, der für die meisten Privatanleger oft unerreichbar ist",erklärt Martins Sulte, Mintos-Geschäftsführer und -Mitgründer Das Interesse der Investoren an Anleihen hat stetig zugenommen. Die Plattformdaten zeigen, dass zwischen 2024 und 2025 die Zahl der Investoren, die in Anleihen investieren, um 61 % gestiegen ist und das Gesamtinvestitionsvolumen um 86 % zunahm. Angesichts der Unsicherheit an den Märkten und der schwankenden Zinssätze wenden sich viele Investoren folglich Anleihen zu, um Stabilität sowie regelmäßige Einnahmen zu erzielen und so das Risiko auszugleichen sowie eine langfristige Widerstandsfähigkeit aufzubauen. Mintos hat die Zahl der gelisteten Anleihen verdoppelt, sodass bisher über 40 europäische Emittenten vertreten sind, darunter airBaltic, Eleving, Esto, Nexus, Reima und Summus Capital. Diese Erweiterung spiegelt eine umfassendere Entwicklung hin zu diversifizierten, einkommensorientierter Portfolios wider, bei denen Anleihen Investitionen in Kredite und ETFs ergänzen. Renditestarke Anleihen sind oft mit hohen Einstiegshürden verbunden. Mintos senkt diese Schwelle durch Bruchstückhandel auf 50 € und ermöglicht so Kleinanlegern den Zugang zu Anleihen, für die andernfalls viel höhere Beträge erforderlich wären. Im Gegensatz zu traditionellen Anleiheinvestitionen bietet Mintos die Flexibilität, jederzeit eine Auszahlung vorzunehmen, anstatt auf die A nleihefälligkeiten zu warten - dies verschafft Investoren eine höhere Liquidität und bessere Kontrolle über ihr Portfolio.* Für das Portfolio fällt eine jährliche Verwaltungsgebühr von 0,39 % an, die monatlich berechnet wird; das Investieren ist jedoch bis zum 31. Dezember 2025 gebührenfrei. Die Verfügbarkeit von Auszahlungen kann je nach Marktbedingungen und Portfoliostruktur variieren. Der Verkauf auf dem Sekundärmarkt hängt von der Käufernachfrage ab. Medienkontakt:

