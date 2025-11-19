EQS-News: Midea / Schlagwort(e): Sonstiges

BERLIN, 19. November 2025 /PRNewswire/ -- Der Winter ist da - vielleicht braucht Ihr Haushalt eine Waschmaschine oder einen Trockner? Bei diesem Black Friday Sale sind die Produkte von Midea eine gute Wahl. Die renommierte Waschmaschinenmarke Midea wird am 20. November offiziell ihre Black Friday-Aktionen starten. Midea wird eine Reihe von Waschmaschinen und Wäschetrocknern vorstellen, die auf die deutschen Verbraucher zugeschnitten sind, und dabei die größten Preisnachlässe des Jahres anbieten. Midea MF10EW70BA10 Waschmaschine, 7kg €349.99, €279.39 Die beste Energieeffizienzklasse A-10%: Sparsam und umweltfreundlich waschen. BLDC-Wechselrichter-Technologie: Der Inverter-Quattro-Motor spart bis zu 70 % mehr Energie und erzeugt 10,4 % weniger Lärm als andere Motoren - perfekt für offene Wohnkonzepte. Dampfpflege: Durch die Dampfbehandlung werden Gerüche und Falten deutlich reduziert und bis zu 99,9 % der Bakterien gründlich abgetötet. Mehrere Temperaturoptionen: Wählen Sie zwischen vier verschiedenen Temperaturen, um unterschiedliche Wäschestücke schonend zu behandeln: Kalt, 20?, 40?, 60?. Ein flexibles und ansprechendes Bedienfeld: Das Lunar Dial Kombidisplay bietet eine intuitive und benutzerfreundliche Steuerung mit digitaler Anzeige. Midea MD11EH70BD Wärmepumpen-Trockner, 7 kg €429.99, €322.98 Die Wärmepumpentechnologie nutzt die interne Luftzirkulation zum schonenden Trocknen von Kleidung bei niedrigen Temperaturen. Diese Methode senkt nicht nur den Energieverbrauch erheblich, sondern minimiert auch effektiv die Hitzeschäden an der Kleidung. Es schützt die Textilfasern und bewahrt ihre ursprüngliche flauschige Struktur. Quick Dry 35': Schnell und zeitsparend. Trocknet dringend benötigte Kleidung in nur 35 Minuten - ideal für Kunstfasern und empfindliche Stoffe. Diese effiziente Methode deckt Ihren Bedarf an Wäsche im Frühjahr und Sommer. Beseitigen Sie unsichtbare Bakterien. Schützen Sie Ihre Gesundheit durch keimfreies Trocknen. Aktivieren Sie das HealthGuard-Programm, das die Trommeltemperatur erhöht, um Bakterien und Allergene in den Fasern effektiv abzutöten - für einen Rundum-Hygieneschutz. Sensorgesteuerte Trocknung. Intelligente Erkennung, optimale Trocknung. Integrierte Sensoren optimieren die Trocknungstemperatur in Echtzeit, passen die Trocknungszeit automatisch an und verhindern ein Übertrocknen - für gleichbleibend weiche und komfortable Kleidung. 15 Programme. Eine Vielzahl von Trocknungsprogrammen, kategorisiert nach Bekleidungsart und saisonalen Anforderungen, erfüllt alle Ihre Bedürfnisse. Der Midea MF200D86WB-14EAS 8/6kg Waschtrockner €499, €322.99 Preisgekröntes und innovatives Design: Der mit dem Deutschen Innovationspreis ausgezeichnete Waschtrockner mit Smart Control ist eine innovative Ergänzung für Ihr Zuhause. Sparen Sie Zeit. Viel Spaß! Mit dem 60-Minuten-Wasch- und Trockenprogramm von Midea können Sie bis zu 1 kg Wäsche in einer einzigen Stunde reinigen und trocknen. HealthGuard für höchste Hygiene: Stufe 3-zertifizierter Waschtrockner von Influenc H. SteamCare und AutoClean entfernen 99,9 % der Bakterien und bieten mehr Sicherheit für Ihre Gesundheit. Refresh hält Ihre Kleidung frisch und knitterfrei: Die Auffrischungsfunktion verhindert Faltenbildung und unangenehme Gerüche in den Textilien, wenn die Wäsche längere Zeit in der Maschine bleibt. Die Waschtrommel dreht sich jede halbe Stunde, und das Gebläse lässt die Luft im Inneren zirkulieren. Vielseitige Trocknungsprogramme für Ihre Bedürfnisse: Zusätzlich zu den Standardprogrammen verfügt der Midea Waschtrockner über 6 Trockenprogramme, mit denen Sie verschiedene Trocknungsarten für Ihre individuellen Bedürfnisse auswählen können. Platzsparende Kapazität ohne Kompromisse: Bewältigen Sie große Wäschemengen auf kleinem Raum, ohne wertvollen Platz zu verlieren. Mit einer Tiefe von nur 47,5 cm ist die Wäschepflege mit diesem kompakten Gerät ein Vergnügen. Entdecken Sie weitere Angebote unter: Midea Waschmaschinen-Shop . Über Midea: Midea, ein börsennotiertes Fortune-500-Unternehmen mit mehr als 190.000 Mitarbeitern, ist der weltweit führende Hersteller von Haushaltsgeräten. Wir bieten eine der weltweit umfassendsten Produktpaletten in der Hausgeräteindustrie: Luftbehandlung (kommerzielle und private Klimatisierungslösungen), Kältetechnik, Wäscherei, große und kleine Küchen- und Kochgeräte, Wassergeräte, Bodenpflege und Beleuchtung. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2824579/Midea_MF10EW70BA10_Waschmaschine_7kg.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2824580/Midea_MD11EH70BD_W_rmepumpentrockner_7kg.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/midea-waschmaschinen-vorstellen-black-friday-shopping-deals-302617795.html



