Mit den richtigen Tools ist das klassische Bürowichteln auch für Remote-Teams kein Problem. Aber auch wer in einem klassischen Präsenzteam arbeitet, kann von diesen Wichtel-Apps profitieren. Wichteln gehört in vielen Büros zum vorweihnachtlichen Brauchtum. Beim Wichteln wird zufällig ausgewählt, wer welche:n Kolleg:in beschenken soll. Wer wen am Ende beschenkt, bleibt geheim. Der oder die Beschenkte weiß nachher also nicht, von wem das Präsent stammt. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.