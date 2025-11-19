Wichtige Wirtschafts- und Finanztermine im Überblick:Am Donnerstag stehen zahlreiche Unternehmenszahlen und Capital Markets Days im Fokus - darunter Updates von CTS Eventim, Siemens Energy, Walmart, Warner Music und Gap. Ergänzt wird der Tag durch wichtige Konjunkturdaten aus Europa und den USA, etwa zu Arbeitsmarkt, Erzeugerpreisen und Stimmungsindikatoren. Zudem prägen mehrere wirtschafts- und politikrelevante Veranstaltungen das Bild: die ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.