BÖRSE AKTUELL: Schwache Vorgaben aus Asien belasten die Märkte (19.11.25)

Die Börsen in der Asia-Pacific-Region starteten überwiegend schwach in den Handelstag. Der Nikkei 225 in Japan verlor 0,12 - der Hang Seng in Hongkong gab 0,45 - nach und der Shanghai Composite bewegte sich kaum. Auch Australiens S&P/ASX 200 verzeichnete leichte Rückgänge. Im Fokus der Anleger steht damit erneut die Frage, wie sich globale Risiken auf die großen Leitindizes auswirken.

Marktbericht Börse: Europäische und US-Futures zeigen nach unten

Die Futures auf europäische und amerikanische Aktienindizes deuten laut aktuellem Marktbericht moderate Rückgänge an. Besonders Europas Futures stehen unter Druck, während die US-Kontrakte etwas stabiler wirken. Anleger bereiten sich damit auf eine schwächere Eröffnung der westlichen Märkte vor.

Gemischte Konjunktursignale aus Australien und Neuseeland

Aus Ozeanien kamen gemischte Wirtschaftsdaten:

Neuseelands Produzentenpreisindex (PPI) lag unter den Erwartungen.

Australiens Löhne entwickelten sich wie prognostiziert - moderates Wachstum, aber mit spürbarer Abschwächung im privaten Sektor.

Diese Daten verstärken die Unsicherheit darüber, wie robust die regionale Wirtschaft tatsächlich ist.

Devisenmarkt: Yen und Euro gefragt, AUD und NZD schwach

Auf dem Devisenmarkt zeigt sich eine deutliche Flucht in sichere Häfen. Der australische Dollar (AUD) und der Neuseeland-Dollar (NZD) gehören zu den größten Verlierern. Dagegen profitieren Yen und Euro vom Risikoaversions-Umfeld und gelten derzeit als relativ stabile Währungen...

