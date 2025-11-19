Nach den vorläufigen Berechnungen der Bundesstatistiker für September ging es mit den Ordervorräten um 0,6 % aufwärts im Vergleich zum Vormonat und um 4,1 % gegenüber dem Vorjahresmonat. Dies insbesondere auf das Konto von Produzenten elektrischer Ausrüstungen (+2,4 % gegenüber August 2025), von Datenverarbeitungsgeräten (+1,8 %) und von Fahrzeugen (+0,7 %). Die Reichweite des Auftragsbestands hält sich konstant bei 7,9 Monaten im Durchschnitt.



