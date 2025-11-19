PayPal startet in Großbritannien ein großes Pilotprojekt rund um ein neues Bonusprogramm, eine eigene Debitkarte und erweiterte Zahlungsoptionen. Kann der britische Relaunch des Bezahldienstleisters zu einem wichtigen Baustein für den erhofften Turnaround werden?PayPal hat im Vereinigten Königreich eine umfassende Neuausrichtung gestartet, die dem Konzern frischen Schwung verleihen soll. Im Zentrum des Relaunchs steht PayPal+, das erste eigene Treueprogramm des Zahlungsdienstleisters. Es bietet ...

