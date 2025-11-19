Meta verbucht einen wichtigen Etappensieg im Dauerstreit mit der US-Regierung: Ein Bundesrichter in Washington hat die Klage der Handelsbehörde FTC abgeschmettert, die den Konzern zur Abspaltung von Instagram und WhatsApp zwingen wollte.Die Wettbewerbshüter hatten Meta vorgeworfen, sich mit den milliardenschweren Zukäufen eine marktbeherrschende Stellung gesichert und Rivalen gezielt ausgebremst zu haben. Doch laut Richter James Boasberg gelang es der FTC nicht, schlüssig nachzuweisen, dass Meta ...

