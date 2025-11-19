DJ Auftragsbestand deutscher Industrie steigt im September

DOW JONES--Der Auftragsbestand des verarbeitenden Gewerbes in Deutschland ist im September gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, nahm er gegenüber dem Vormonat um 0,6 Prozent zu. Im Vergleich zum Vorjahresmonat stieg der Auftragsbestand kalenderbereinigt um 4,1 Prozent.

Die positive Entwicklung des Auftragsbestands war auf Anstiege in Bereichen Herstellung von elektrischen Ausrüstungen (plus 2,4 Prozent), Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen (plus 1,8 Prozent) und in der Automobilindustrie (plus 0,7 Prozent) zurückzuführen. Die offenen Aufträge aus dem Inland stiegen um 0,3 Prozent, der Bestand an Aufträgen aus dem Ausland erhöhte sich um 0,9 Prozent.

Bei Investitionsgütern stieg der Auftragsbestand um 0,4 Prozent, bei Vorleistungsgütern um 1,7 Prozent, bei Konsumgütern um 2,1 Prozent.

Die Reichweite des Auftragsbestands blieb unverändert auf dem Vormonatsniveau von 7,9 Monaten. Bei den Herstellern von Investitionsgütern blieb die Reichweite konstant bei 10,7 Monaten, bei den Herstellern von Vorleistungsgütern bei 4,3 Monaten und bei den Herstellern von Konsumgütern bei 3,6 Monaten.

