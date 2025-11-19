Die Übernahme ermöglicht die schnelle und einfache Bereitstellung beliebiger KI-Modelle für Millionen von Cloudflare-Nutzern weltweit

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das führende Unternehmen im Bereich Konnektivitäts-Cloud, gab heute bekannt, dass es sich auf die Übernahme von Replicate geeinigt hat, einer KI-Plattform, die Entwicklern die Bereitstellung und Ausführung von KI-Modellen erleichtert. Diese Akquisition wird die Vision des Unternehmens beschleunigen, Cloudflare Workers zur führenden End-to-End-Plattform für die Entwicklung und den Betrieb skalierbarer, schneller und zuverlässiger KI-Anwendungen zu machen. In Kürze werden Entwickler, die auf Cloudflare aufbauen, mit nur einer Zeile Code weltweit auf jedes KI-Modell zugreifen können.

KI war ursprünglich eine Domäne von Wissenschaftlern und fortgeschrittenen Forschern, hat sich jedoch mittlerweile zu einem Werkzeug für die breite Masse entwickelt einem Werkzeug, das Entwickler aller Erfahrungsstufen für Innovationen nutzen möchten. Derzeit erfordert jedoch die Ausführung und Skalierung komplexer KI-Modelle spezifische GPU-Hardware und Infrastruktur. Die Verwendung der derzeit beliebtesten und fortschrittlichsten Modelle erfordert ein tieferes Verständnis der Anforderungen an Infrastruktur, Hardware und Backend, was zudem kostspielig und zeitaufwendig sein kann. Durch die Entwicklung einer Plattform und eines Marktplatzes, die das Ausführen oder Aufrufen beliebiger Modelle so einfach wie eine einzige Codezeile machen, hat Replicate die Möglichkeiten für Entwickler optimiert, die neuesten Modelle auf leicht zugängliche Weise zu optimieren und zu testen.

"Das Ziel unserer Entwicklerplattform Workers war es schon immer, die Komplexität der Infrastruktur zu abstrahieren, damit sich Entwickler auf das konzentrieren können, was ihnen am wichtigsten ist die Entwicklung und Bereitstellung herausragender Produkte", erklärte Matthew Prince, Mitbegründer und CEO von Cloudflare. "Mit Replicate können Entwickler aus einem der größten Kataloge der Branche jedes gewünschte Modell auswählen, es sofort im globalen Netzwerk von Cloudflare bereitstellen und eine komplette Full-Stack-Anwendung an einem Ort erstellen. Cloudflare wird die nahtloseste Komplettlösung für die KI-Entwicklung sein."

Replicate hat einen der umfangreichsten und dynamischsten Modellkataloge der Branche sowie eine florierende Entwickler-Community aufgebaut. Durch diese Übernahme werden die über 50.000 produktionsreifen Modelle von Replicate den Nutzern von Cloudflare Workers AI zur Verfügung gestellt, um serverlose Anwendungen zu entwickeln. Darüber hinaus wird das umfassende Fachwissen von Replicate neue Funktionen für Workers AI ermöglichen, darunter die Ausführung benutzerdefinierter Modelle und Pipelines. Das erstklassige Team von Replicate, das über Erfahrung in der Entwicklung von KI-Produkten und Entwickler-Communities verfügt, wird auch die KI-Inferenz- und Container-Roadmaps von Cloudflare beschleunigen und so die KI-Bereitstellungsfähigkeiten umgehend verbessern.

"Wir stehen noch am Anfang der Entwicklung von KI-Anwendungen, und derzeit lastet ein Großteil der Komplexität auf den Entwicklern. Replicate wurde mit dem Ziel gegründet, genau dieses Problem zu lösen grundlegende Tools zu entwickeln, die die KI-Entwicklung wirklich zugänglich und einfach machen", so Ben Firshman, Mitbegründer und CEO von Replicate. "Wir sind begeistert, dem Cloudflare-Team beizutreten. Durch die Kombination unserer umfangreichen Modellbibliothek und Entwickler-Community mit dem globalen Netzwerk von Cloudflare schaffen wir eine Plattform, auf der Entwickler nahtlos die nächsten großen KI-Anwendungen von morgen erstellen und bereitstellen können."

Die Übernahme wird voraussichtlich in den nächsten zwei Monaten abgeschlossen und unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen.

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) ist das führende Cloud-Unternehmen für Konnektivität, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, ein besseres Internet zu schaffen. Es ermöglicht Unternehmen, ihre Mitarbeiter, Anwendungen und Netzwerke überall schneller und sicherer zu machen und gleichzeitig Komplexität und Kosten zu reduzieren. Die Connectivity Cloud von Cloudflare bietet die umfassendste, einheitliche Plattform von Cloud-nativen Produkten und Entwickler-Tools, so dass jede Organisation die Kontrolle erhält, die sie für die Arbeit, Entwicklung und Beschleunigung ihres Geschäfts benötigt.

Cloudflare wird von einem der größten und am besten verknüpften Netzwerke der Welt unterstützt und blockiert für seine Kunden jeden Tag Milliarden von Online-Bedrohungen. Mehrere Millionen Organisationen vertrauen auf Cloudflare von den größten Marken über Unternehmer und kleine Geschäfte bis hin zu gemeinnützigen Organisationen, humanitären Gruppen und Regierungen auf der ganzen Welt.

Weitere Informationen über die Connectivity Cloud von Cloudflare finden Sie unter cloudflare.com/connectivity-cloud. Weitere Informationen über die neuesten Internettrends und -erkenntnisse finden Sie unter https://radar.cloudflare.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung, die erhebliche Risiken und Ungewissheiten beinhalten. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen daran erkennen, dass sie Wörter wie "können", "werden", "sollten", "erwarten", "erforschen", "planen", "antizipieren", "könnten", "beabsichtigen", "anvisieren", "projizieren", "erwägen", "glauben", "schätzen", "vorhersagen", "potenziell" oder "fortsetzen" oder die Verneinung dieser Wörter oder andere ähnliche Begriffe oder Ausdrücke enthalten, die sich auf die Erwartungen, Strategien, Pläne oder Absichten von Cloudflare beziehen. Allerdings enthalten nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese identifizierenden Worte. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen oder implizierten zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zu den Fähigkeiten und der Effektivität der Entwicklerplattform und anderer Produkttechnologien von Cloudflare sowie der Produkte und Technologien von Replicate, zu den Vorteilen für die Kunden von Cloudflare durch die Nutzung der Entwicklerplattform und anderer Produkttechnologien von Cloudflare sowie der Produkte und Technologien von Replicate, den Zeitpunkt, zu dem die Entwicklerplattform und andere Produkte und Technologien von Cloudflare sowie die Produkte und Technologien von Replicate und/oder damit verbundene Funktionen vollständig integriert und für alle aktuellen und potenziellen Kunden von Cloudflare allgemein verfügbar sein werden, den Abschluss der Übernahme von Replicate durch Cloudflare und den möglichen Zeitpunkt eines solchen Abschlusses, falls dieser erfolgt, die Pläne und Ziele von Cloudflare für die Integration der Produkte und Technologien von Replicate in die Entwicklerplattform und andere Produkte und Technologien von Cloudflare sowie der Zeitpunkt dieser Integration, die technologische Entwicklung, die zukünftigen Aktivitäten, das Wachstum, die Initiativen oder Strategien von Cloudflare sowie die Äußerungen des CEO von Cloudflare und anderer Personen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Risiken, die in den von Cloudflare bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Unterlagen aufgeführt sind, einschließlich des Quartalsberichts von Cloudflare auf Formular 10-Q, der am 30. Oktober 2025 eingereicht wurde, sowie anderer Unterlagen, die Cloudflare von Zeit zu Zeit bei der SEC einreicht.

Die in dieser Pressemitteilung dargelegten zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf Ereignisse zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. Cloudflare übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Pressemitteilung oder neue Informationen oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Cloudflare wird die in den zukunftsgerichteten Aussagen offengelegten Pläne, Absichten oder Erwartungen möglicherweise nicht verwirklichen, und die Leser sollten sich nicht über Gebühr auf die zukunftsgerichteten Aussagen von Cloudflare verlassen.

2025 Cloudflare, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Cloudflare, das Cloudflare-Logo und andere Cloudflare-Marken sind Marken und/oder eingetragene Marken von Cloudflare, Inc. in den USA und anderen Gerichtsbarkeiten. Alle anderen Marken und Namen, auf die hier Bezug genommen wird, können Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Contacts:

Cloudflare, Inc.

Daniella Vallurupalli

Vorstand und Leiterin der globalen Unternehmenskommunikation

press@cloudflare.com