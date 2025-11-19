DJ EUREX/Renten-Futures wenig verändert - Fed-Protokoll im Blick

DOW JONES--Wenig verändert zeigen sich am Mittwochmorgen die deutschen Renten-Futures. Der Markt blickt mit etwas Interesse auf die Veröffentlichung des Fed-Protokolls der jüngsten Sitzung von Ende Oktober. Dieses wird aber erst am Abend vorgelegt. Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 5 Ticks auf 128,77 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,79 Prozent und das -tief bei 128,70 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 12.607 Kontrakte. Der Buxl-Future legt um 18 Ticks auf 113,98 Prozent zu - der Bobl-Future um 4 Ticks auf 117,97 Prozent.

November 19, 2025

