Die Aktie des Lithium-Produzenten Albemarle hat in den letzten Tagen kräftig zulegen können. Allein seit dem 4. November zogen die Kurse um mehr als ein Drittel an, seit den Tiefs von Anfang April ging es sogar um mehr als +135% hinauf. Was treibt die Aktie an und wie sind die weiteren Aussichten? Q3-Zahlen über den Erwartungen Zu verdanken hat die Aktie ihre starke Performance unter anderem den Zahlen für das dritte Quartal, die teils deutlich besser ...

