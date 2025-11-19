© Foto: Evan Vucci - AP

Donald Trump rutscht in Umfragen ab, verliert Einfluss in der eigenen Partei und steht wegen Wirtschaft, Epstein-Affäre und politischer Fehltritte unter wachsendem Beschuss. Selbst enge Verbündete wenden sich ab.Donald Trump erlebt die bislang schwierigste Phase seiner Präsidentschaft. Eine neue Reuters/Ipsos-Umfrage zeigt den Präsidenten nur noch bei 38 Prozent Zustimmung - dem niedrigsten Wert seiner zweiten Amtszeit. Besonders problematisch: Selbst innerhalb der Republikaner bröckelt die Loyalität. Trumps Rückhalt in der eigenen Partei fiel von 87 Prozent auf 82 Prozent. Ein Minus, das in Washington aufhorchen lässt. Der zentrale Auslöser des Stimmungsumschwungs ist die wirtschaftliche …