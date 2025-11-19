Berufsunfähigkeit zählt zu den größten Risiken für die finanzielle Unabhängigkeit, aber die Absicherung bleibt lückenhaft. Der LV 1871 Financial Freedom Report zeigt eine wachsende Bedeutung finanzieller Sicherheit, aber unverändert schwache Absicherung beim Ausfall des Einkommens. Finanzielle Freiheit braucht Schutz vor Einkommensausfall. Der LV 1871 Financial Freedom Report 2025 macht deutlich: Eine Berufsunfähigkeit kann die finanzielle Unabhängigkeit schnell aushebeln. Wer seine finanzielle ...

