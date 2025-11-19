- Das 2.000 m umfassende Bohrprogramm ist darauf ausgelegt, die Uranlagerstätte Snegamook zu bestätigen und erweitern. Bei historischen Bohrungen wurden hier mehrere mächtige Mineralisierungszonen durchteuft, wie etwa 0,974 % U3O8 auf 0,5 m.

- Die Erstellung einer aktualisierten NI 43-101-konformen Ressource für die Lagerstätte Snegamook ist eine Priorität für Azincourt.

- Das Projekt Harrier ist Standort von mehr als einem Dutzend Uranmineralisierungszonen; unter anderem haben Probenahmen an der Oberfläche bis zu 7,48 % U3O8 und mehr als 1 % U3O8 in zehn separaten Gebieten ergeben, was das Potenzial für robuste Gehalte auf dem gesamten Konzessionsgebiet untermauert.

- Das Projekt ist nach wie vor in bedeutendem Maße unzureichend erkundet, nachdem in der Vergangenheit nur 124 Bohrlöcher auf der 49.400 ha großen Liegenschaft absolviert wurden.

- Im Rahmen des Feldprogramms 2025 konnte Azincourt die Standorte früherer Bohrungen bestätigen und zwei neue Uranvorkommen bei Boiteau Lake bzw. östlich von Anomaly 7 ermitteln, die weitere vorrangige Ziele für Bohrungen darstellen.

Vancouver B.C., 19. November 2025 / IRW-Press / AZINCOURT ENERGY CORP. ("Azincourt" oder das "Unternehmen") (TSX.V: AAZ, OTC: AZURF) freut sich bekannt zu geben, dass die Planungen für ein Diamantbohrprogramm auf dem hochgradig höffigen Projekt Harrier im Central Mineral Belt in der kanadischen Provinz Neufundland & Labrador, das die Uranlagerstätte Snegamook einschließt, im Gange sind.

Über das Projekt Harrier

Das Projekt Harrier von Azincourt erstreckt sich über fünf verschiedene Konzessionsgruppen mit 49.400 Hektar Grundfläche und stellt eine der größten Liegenschaften im Central Mineral Belt dar. Das Projekt Harrier deckt die Uranlagerstätte Snegamook sowie wesentliche uranhaltige strukturelle Korridore ab, die direkt neben und im Streichen der Lagerstätten Moran Lake (9,6 Mio. Pfund U3O8 und 11,8 Mio. Pfund V2O5) und Anna Lake (4,9 Mio. Pfund U3O8) von Atha Energy sowie der Lagerstätte Michelin (127,7 Mio. Pfund U3O8) von Paladin Energy liegen, womit Azincourt im Zentrum eines nachgewiesenen und wachsenden Urangebiets positioniert ist.

Das Projekt Harrier bietet mit über einem Dutzend bekannter Uranmineralisierungszonen und Oberflächengesteinsproben mit einem Gehalt von 7,48 % U3O8 (und >1,0 % U3O8 in 10 verschiedenen Zonen) eine seltene Kombination aus Gehalt, Umfang und geologischer Kontinuität. Bemerkenswerterweise wurden nur 124 Bohrlöcher (insgesamt 19.851 Meter, davon über die Hälfte auf dem früheren Projektgebiet Snegamook) überhaupt auf dem kombinierten Konzessionsgebiet niedergebracht, was reichlich Gelegenheit für neue Entdeckungen mit modernen Methoden bietet.

Arbeitsprogramm im Sommer 2025

Das erste Arbeitsprogramm wurde Ende August abgeschlossen (Pressemitteilung vom 1. Oktober 2025) und umfasste eine hubschraubergestützte Erkundung bereits identifizierter Uranvorkommen sowie die Prospektion zuvor identifizierter radiometrischer Anomalien. Der VP Exploration von Azincourt besuchte elf zuvor identifizierte Uranvorkommen und die Lagerstätte Snegamook, um sich ein Bild von den Merkmalen und dem Umfeld der Uranmineralisierung auf dem Konzessionsgebiet zu machen. Zwei neue Uranvorkommen wurden in Ausbissen im Gebiet Boiteau Lake sowie in Findlingen und Ausbissen östlich des Gebiets Anomaly 7 identifiziert. Die Analyseergebnisse der Proben aus diesen Gebieten stehen immer noch aus.

Im Bereich der Lagerstätte Snegamook konnte bestätigt werden, dass der Bohrkern aus den Explorationsprogrammen 2007/2008 am Standort des alten Camps gelagert ist, das von Silver Spruce Resources genutzt wurde. Der Kern ist zum größten Teil in einem guten Zustand, wenn man bedenkt, dass er fast 20 Jahre lang den Elementen ausgesetzt war. Es wurden mehrere Bohrlöcher, in denen die Mineralisierung der Lagerstätte Snegamook und das Vorkommen Snegamook Southeast durchteuft wurden, untersucht und einige Proben entnommen, um die Urangehalte zu bestätigen. Es erfolgte eine Erkundung des Lagerstättengebiets, um die Bodenverhältnisse für zukünftige Bohrungen zu untersuchen und die alten Bohrplattformen zu überprüfen, um die Anzahl, Lage und Orientierung der Bohrlöcher zu bestätigen. Viele Bohrplattformen waren leicht zu erkennen und mit Bohrlochverrohrungen markiert. An vielen Standorten waren mit Metalletiketten versehene Holzpfosten vorhanden, die eine einfache Bestätigung der Bohrlochnummern ermöglichten.

Diamantbohrprogramm 2026

Das sich derzeit in Planung befindliche Diamantbohrprogramm wird ungefähr 2.000 Bohrmeter in 6 bis 10 Bohrlöchern umfassen. Das Programm wird voraussichtlich eingeleitet, sobald der Schnee geschmolzen ist und die Seen eisfrei sind. Der Großteil der Bohrungen wird in der Lagerstätte Snegamook niedergebracht, das Gebiet Boiteau Lake wird im Vorfeld eines größeren Anschlussprogramms jedoch auch anhand einer Anzahl von Bohrlöchern erprobt (den Standort auf dem Projekt Harrier entnehmen Sie bitte Abbildung 2).

Lagerstätte Snegamook

Ein vorrangiges Ziel ist die Uranlagerstätte Snegamook, wo Bohrungen aus den Jahren 2007 und 2008 zur weiteren Prüfung einer Radongasanomalie eine Uranmineralisierung 1,3 Kilometer entlang des Streichens südöstlich der Zone Two Time (angedeutete und vermutete Ressource von 5,55 Mio. Pfund U3O8, Silver Spruce Resources, Juni 2008) identifizierten. In 17 Bohrlöchern wurde ein 20 bis 50 Meter mächtiger Abschnitt mit uranhaltigen Monzodioritbrekzien und -alteration mit moderater bis starker Chlorit-, Hämatit- und Karbonatalteration, dem gleichen geologischen Umfeld wie in der Zone Two Time, durchteuft (Abbildungen 3 und 4).

Eine Prüfung des bestehenden Datenmaterials von Proben aus der Lagerstätte Snegamook wurde abgeschlossen. Der beste Gehalt - 0,974 % U3O8 auf 0,5 m - wurde in Bohrloch SN-08-06 angetroffen und die Lagerstätte ist bemerkenswerterweise nach wie vor südöstlich dieses Bohrlochs in Richtung des Vorkommens Snegamook Southeast offen.

Im Jahr 2008 führte Silver Spruce Resources eine vorläufige Ressourcenschätzung für die Zone Snegamook durch, die jedoch nie in einem Bericht fertiggestellt oder eingereicht wurde. Die Arbeiten, die im Rahmen des ersten Bohrprogramms 2026 absolviert werden, beinhalten:

- die Rehabilitierung und Untersuchung der Bohrkerne aus der Lagerstätte Snegamook im Kernlager Kanairiktok,

- die Beauftragung eines unabhängigen qualifizierten Sachverständigen mit der Untersuchung der verfügbaren Bohrkerne und der Beratung zu weiteren Bohrungen in der Lagerstätte in Vorbereitung auf eine erste Ressourcenschätzung,

- die Durchführung von Zwillingsbohrungen bei wichtigen Bohrlöchern in der Lagerstätte zur Bestätigung der historischen Mineralisierung,

- die Niederbringung weiterer Bohrungen zur Erweiterung der bestehenden Lagerstätte.

Diamantbohrungen und die Erstellung einer aktualisierten NI 43-101-konformen Ressource für diese Lagerstätte sind für Azincourt eine Priorität.

"Wir freuen uns auf die Aufnahme der Bohrungen in Labrador. Wir verfügen über eine Fülle von für Bohrungen aufgeschlossenen Zielen auf dem Projekt Harrier", erklärt Trevor Perkins, VP of Exploration von Azincourt Energy. "Die Bestätigung der historischen Ergebnisse und die Erweiterung der Lagerstätte Snegamook im Vorfeld einer ersten Ressourcenschätzung für die Lagerstätte hat für uns Vorrang. Gleichzeitig wollen wir andere Ziele auf dem Konzessionsgebiet ausbauen, um den Wert dieses Konzessionsgebiets zu erschließen", so Herr Perkins weiter.

Abbildung 1: Grundbesitz von Azincourt über einer geologischen Karte des Central Mineral Belt in Labrador (Kanada).

Abbildung 2: Projekt Harrier von Azincourt.

Abbildung 3: Karte der Mineralisierung in den Zonen Snegamook und Two-Time.

Abbildung 4: Karte der historischen Bohrungen bei der Lagerstätte Snegamook.

Über den Central Mineral Belt

Der Central Mineral Belt ("CMB") von Labrador ist eine der am wenigsten erkundeten, jedoch hoch aussichtsreichen Uranregionen Kanadas. Der CMB ist für seine zahlreichen Uran- und Basismetall-Lagerstätten und -Vorkommen bekannt und erfährt aufgrund eines globalen Bedarfs an einer sicheren, heimischen Uranversorgung erneuertes Interesse, da viele Länder anstreben, ihre Kernkraftkapazität zu erhöhen, um Netto-Null-Emissionen zu erzielen.

Der CMB beherbergt mehrere großflächige Uranentdeckungen, darunter das Uranprojekt Michelin von Paladin Energy (127,7 Mio. Pfund U3O8), die Lagerstätte Moran Lake C (historische Ressource von 9,6 Mio. Pfund U3O8 und 11,8 Mio. Pfund V2O5) und die Lagerstätte Anna Lake (historische Ressource von 4,9 Mio. Pfund U3O8). Diese bekannten Ressourcen zeigen das außergewöhnliche Uranpotenzial des Gürtels - doch weite Gebiete sind nach wie vor unzureichend erkundet, da moderne Techniken erst seit Kurzem in der Region angewendet werden.

Mit seiner stabilen Jurisdiktion, historischen hochgradigen Entdeckungen und dem Momentum der modernen Exploration, zeichnet sich der CMB als einer der spannendsten Korridore für die Uranexploration in Nordamerika ab.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Fachinformationen wurden gemäß den kanadischen Regulierungsbestimmungen der Vorschrift National Instrument 43-101 im Namen des Unternehmens erstellt und von C. Trevor Perkins, P.Geo., Vice President, Exploration von Azincourt Energy, in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt.

Über Azincourt Energy Corp.

Azincourt ist ein Ressourcenunternehmen mit Sitz in Kanada, das auf den strategischen Erwerb, die Exploration und die Erschließung alternativer Energie-/Kraftstoffprojekte - einschließlich Uran, Lithium und anderer kritischer sauberer Energieelemente - spezialisiert ist. Das Unternehmen betreibt derzeit sein Uranprojekt East Preston im Athabasca-Becken, Saskatchewan, und seine Uranprojekte Snegamook und Harrier im Central Mineral Belt von Labrador.

*Die hier beschriebenen historischen Ergebnisse, Interpretationen und Bohrabschnitte wurden nicht verifiziert und stammen aus Pressemitteilungen von Silver Spruce Resources Inc. vom 24. April 2008 und 12. August 2008 sowie aus jährlichen Management Discussion and Analysis-Dokumenten, die auf www.sedarplus.ca eingereicht wurden, sowie von Koba Resources Limited vom 11. April 2024 und 20. August 2024, die unter https://kobaresources.com/investors/asx-announcements/ abgerufen werden können. Das Unternehmen hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die in dieser Pressemitteilung enthaltenen historischen Daten zu bestätigen und zu validieren. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die historischen Arbeiten einen verlässlichen Hinweis auf das Potenzial des Projekts Harrier darstellen und dass die Informationen für die Leser von Nutzen sein könnten.

Die Informationen zu den Lagerstätten Michelin, Moran Lake C und Anna wurden den Webseiten und Investorenpräsentationen von Paladin Energy Limited und Atha Energy Corp. entnommen.

FÜR DAS BOARD VON AZINCOURT ENERGY CORP.

"Alex Klenman"

Alex Klenman, President & CEO

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Alex Klenman, President & CEO

Tel: 604-638-8063

info@azincourtenergy.com

Azincourt Energy Corp.

1430 - 800 West Pender Street

Vancouver, BC V6C 2V6

www.azincourtenergy.com

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze enthalten. Der Gebrauch von Wörtern wie "antizipieren", "glauben", "schätzen", "erwarten", "anpeilen", "planen", "prognostizieren", "können", "planen" und ähnlicher Wörter oder Ausdrücke in dieser Pressemitteilung dient der Kenntlichmachung von zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen. Solche Aussagen stellen die gegenwärtigen Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse dar und beruhen notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar vom Unternehmen als vernünftig erachtet werden, jedoch von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Risiken, Unsicherheiten und Ungewissheiten unterworfen sind. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, um Änderungen in den Annahmen oder Änderungen der Umstände oder andere Ereignisse, die diese Aussagen und Informationen beeinflussen, widerzuspiegeln, es sei denn, dies wird von den geltenden Gesetzen, Regeln und Vorschriften verlangt.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81885Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81885&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA05478T2074Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.