Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Mogotes Metals Inc. und Meridian Mining UK Societas, mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 17.11.2025, 19:00 Uhr Zürich/Berlin Noch bremsen eine schwache Binnenmarktnachfrage, die wieder in Betrieb gegangene Grasbergmine in Indonesien und eher schwächliche Wirtschaftsdaten aus China (Bau und verarbeitendes ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Swiss Resource Capital