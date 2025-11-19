Kia hat auf der Solutrans 2025 den PV5 Chassis Cab vorgestellt. Das erste vollelektrische Kia-Fahrgestell mit Fahrerhaus ist in Deutschland ab sofort bestellbar und ergänzt das Transporter- und Kleinbus-Angebot des PV5. Das PV5 Chassis Cab wurde von Kia in Zusammenarbeit mit europäischen Umrüstern entwickelt, "um verschiedene Karosserietypen und Anwendungsfälle zu unterstützen", die die Koreaner mitteilen. Auf dem unter fünf Meter langen Fahrgestell ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net