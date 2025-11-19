Xiaomi gelang am gestrigen Dienstag ein Meilenstein. Die Elektroauto-Sparte des Unternehmens erreichte die Gewinnzone - und das in weniger als der Hälfte der Zeit, die einst Branchenprimus Tesla dafür benötigte. Ein Lehrstück in Sachen Effizienz. Doch über diesem Erfolg ziehen bereits dunkle Wolken auf.Die Zahlen sprechen eine klare Sprache. Nur 19 Monate nach der Markteinführung seiner Elektro-Limousine SU7 meldete Xiaomi für das dritte Quartal einen Gewinn von 700 Millionen Yuan (rund 98 Millionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär