Xiaomi gelang am gestrigen Dienstag ein Meilenstein. Die Elektroauto-Sparte des Unternehmens erreichte die Gewinnzone - und das in weniger als der Hälfte der Zeit, die einst Branchenprimus Tesla dafür benötigte. Ein Lehrstück in Sachen Effizienz. Doch über diesem Erfolg ziehen bereits dunkle Wolken auf.Die Zahlen sprechen eine klare Sprache. Nur 19 Monate nach der Markteinführung seiner Elektro-Limousine SU7 meldete Xiaomi für das dritte Quartal einen Gewinn von 700 Millionen Yuan (rund 98 Millionen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.