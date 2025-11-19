PSC ortet elf neue Kupferziele bei Mumbezhi

Anzeige / Werbung

Prospect Resources hat mitgeteilt, dass bei einer groß angelegten Messung aus der Luft mithilfe elektromagnetischer Technik insgesamt elf neue Strukturen im Boden entdeckt wurden, die elektrisch gut leiten. Solche Strukturen deuten oft auf Gestein mit metallischen Mineralien hin - etwa Kupfer. Die Untersuchungen fanden auf dem Gebiet des Kupferprojekts Mumbezhi statt. Besonders vielversprechend sei ein neues Zielgebiet namens Chipimpa-Cluster, das auffällige Ähnlichkeiten mit der bereits bekannten Lagerstätte Nyungu Central zeige.

Chipimpa-Cluster zeigt auffällige Parallelen zu Nyungu Central

Nach Angaben des Unternehmens liegt der Chipimpa-Cluster im Südosten des Projektgebiets und zieht sich über eine Länge von rund 2,5 Kilometern. Seine Form, Größe und elektrische Leitfähigkeit ähneln stark der Struktur von Nyungu Central. Das deutet darauf hin, dass hier möglicherweise ebenfalls Kupfer im Gestein enthalten ist - sogenannte "mineralisierte Strukturen", also Gesteinsbereiche mit metallhaltigen Mineralien.

Untersuchungsmethoden kombiniert

Prospect Resources hat unterschiedliche Techniken eingesetzt, um Hinweise auf Rohstoffe im Boden zu finden:



-AEM-Vermessung (Airborne Electromagnetic Survey): Dabei fliegt ein Sensor in niedriger Höhe über das Gelände und misst, wie gut der Boden Strom leitet



-IP-Messung (Induzierte Polarisation): Eine Technik vom Boden aus, bei der durch Stromimpulse ebenfalls leitfähige Zonen erkannt werden können



-Termitenhügel-Proben: Termiten tragen Bodenmaterial aus verschiedenen Tiefen an die Oberfläche. Dieses Material wird auf Spuren von Metallen untersucht



-Systematische Bodenanalysen: Dabei wird regelmäßig verteilt auf dem Gelände Erde entnommen und auf chemische Bestandteile untersucht



Mit dieser Mischung aus geophysikalischen (physikalischen Messungen) und geochemischen (chemischen Analysen) Methoden konnten neue Zielbereiche abgegrenzt und bestehende Zonen wie Sharamba und Kamafamba ausgeweitet werden. Ein weiteres neues Gebiet namens Kamafamba West wurde ebenfalls identifiziert. Laut Unternehmenschef Sam Hosack hätten diese Ergebnisse gezeigt, dass die Strategie aufgehe.