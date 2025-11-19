PSC ortet elf neue Kupferziele bei Mumbezhi

Anzeige / Werbung
Prospect Resources hat mitgeteilt, dass bei einer groß angelegten Messung aus der Luft mithilfe elektromagnetischer Technik insgesamt elf neue Strukturen im Boden entdeckt wurden, die elektrisch gut leiten. Solche Strukturen deuten oft auf Gestein mit metallischen Mineralien hin - etwa Kupfer. Die Untersuchungen fanden auf dem Gebiet des Kupferprojekts Mumbezhi statt.
Prospect Resources hat mitgeteilt, dass bei einer groß angelegten Messung aus der Luft mithilfe elektromagnetischer Technik insgesamt elf neue Strukturen im Boden entdeckt wurden, die elektrisch gut leiten. Solche Strukturen deuten oft auf Gestein mit metallischen Mineralien hin - etwa Kupfer. Die Untersuchungen fanden auf dem Gebiet des Kupferprojekts Mumbezhi statt. Besonders vielversprechend sei ein neues Zielgebiet namens Chipimpa-Cluster, das auffällige Ähnlichkeiten mit der bereits bekannten Lagerstätte Nyungu Central zeige.
Chipimpa-Cluster zeigt auffällige Parallelen zu Nyungu Central
Nach Angaben des Unternehmens liegt der Chipimpa-Cluster im Südosten des Projektgebiets und zieht sich über eine Länge von rund 2,5 Kilometern. Seine Form, Größe und elektrische Leitfähigkeit ähneln stark der Struktur von Nyungu Central. Das deutet darauf hin, dass hier möglicherweise ebenfalls Kupfer im Gestein enthalten ist - sogenannte "mineralisierte Strukturen", also Gesteinsbereiche mit metallhaltigen Mineralien.
Untersuchungsmethoden kombiniert
Prospect Resources hat unterschiedliche Techniken eingesetzt, um Hinweise auf Rohstoffe im Boden zu finden:
-AEM-Vermessung (Airborne Electromagnetic Survey): Dabei fliegt ein Sensor in niedriger Höhe über das Gelände und misst, wie gut der Boden Strom leitet
-IP-Messung (Induzierte Polarisation): Eine Technik vom Boden aus, bei der durch Stromimpulse ebenfalls leitfähige Zonen erkannt werden können
-Termitenhügel-Proben: Termiten tragen Bodenmaterial aus verschiedenen Tiefen an die Oberfläche. Dieses Material wird auf Spuren von Metallen untersucht
-Systematische Bodenanalysen: Dabei wird regelmäßig verteilt auf dem Gelände Erde entnommen und auf chemische Bestandteile untersucht
Mit dieser Mischung aus geophysikalischen (physikalischen Messungen) und geochemischen (chemischen Analysen) Methoden konnten neue Zielbereiche abgegrenzt und bestehende Zonen wie Sharamba und Kamafamba ausgeweitet werden. Ein weiteres neues Gebiet namens Kamafamba West wurde ebenfalls identifiziert. Laut Unternehmenschef Sam Hosack hätten diese Ergebnisse gezeigt, dass die Strategie aufgehe.
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)