"Es liegt in der Natur der Finanzmärkte Subjekt großer Preisschwankungen zu sein, von Ereignissen durchgerüttelt zu werden und emotional zu belasten. Erfolgreiches Investieren besteht aus einem disziplinierten und geduldigen Umsetzen einer langfristigen Strategie, besonders dann, wenn es emotional schwierig wird. Genau dann ist die Zeit, in der die Möglichkeiten am größten sind."
(Bill Miller) Den vollständigen Artikel lesen ...
