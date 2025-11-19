DAX Prognose für Mittwoch, 19.11.25 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

? Drei Key Takeaways

?? DAX bleibt technisch klar bärisch

Sowohl im 1h- als auch im 4h-Chart ist das Bild negativ. Solange der DAX unter SMA20 und SMA200 notiert, bleibt das Abwärtsrisiko dominant. Der heutige Start unter 23.169 Punkten verstärkt den Druck.

?? Wichtige Marken: 23.169 als Drehpunkt

Über 23.169 Punkten könnten die Bullen eine Erholung Richtung 23.275/23.350 starten. Unterhalb dieser Marke aktiviert sich dagegen ein breites bärisches Zielcluster bis 22.955 und tiefer.

?? Marktstimmung extrem negativ

Der Fear-&-Greed-Index steht bei 11 (Extreme Fear). Dieses Sentiment bestätigt den bärischen Bias, kann aber bei tieferen Kursen auch kurzfristige Gegenreaktionen begünstigen.

Der DAX ist gestern früh bei 23.276 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Mit Eröffnung des Xetra-Handels zeigte sich eine moderate Erholung, jedoch ohne die Marke von 23.400 Punkten zu erreichen. Bereits unterhalb dieses Niveaus setzten erneute Gewinnmitnahmen ein, die den Markt stetig unter Druck hielten.

Erst zum späten Nachmittag stabilisierte sich der Index und erholte sich wieder in den Bereich des frühen Vorbörse-Levels. Ein Xetra-Tagesgewinn wurde aber erneut nicht erreicht. Nachbörslich stieg der DAX kurzzeitig, gab diese Gewinne bis Handelsschluss jedoch vollständig ab. Der Index schloss schließlich bei 23.211 Punkten...

