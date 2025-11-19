Mainz (ots) -Unter dem Motto "Wir sagen Dankeschön" stellt Giovanni Zarrella in seiner Show, die am Samstag, 22. November 2025, um 20.15 Uhr live aus Offenburg gesendet wird, Menschen in den Mittelpunkt, die das vergangene Jahr um besondere Momente bereichert haben. Für internationalen Glanz sorgt der US-amerikanische Star Josh Groban. Weitere Musik-Highlights liefern unter anderem Stars wie Beatrice Egli, Michelle, Michael Patrick Kelly, Unheilig, Alvaro Soler, Ben Zucker, Nicole, Olaf Berger, Nino de Angelo und Marina Marx. Für magische Momente sorgen die Ehrlich Brothers.Ob ehrenamtliche Helfer oder heimliche Helden des Alltags, ihnen allen möchte Giovanni Zarella mit seiner Show danken, Geschichten und Menschen in den Mittelpunkt stellen, die selten im Vordergrund stehen, aber Großes bewirken. Musikalisch wird er dabei von vielen Künstlerkolleginnen und -kollegen unterstützt.Weltstar Josh Groban zu Gast in OffenburgIn Offenburg begrüßt Zarella unter anderen Josh Groban. Der preisgekrönte Sänger und Schauspieler begeistert weltweit mit seiner außergewöhnlichen Stimme und einer besonderen Mischung aus Pop und Klassik. Sein Auftritt wird eines der vielen Highlights an diesem Samstagabend. Schlagerstar Beatrice Egli bedankt sich mit der emotionalen Ballade "Herzstapfen" bei ihren Großeltern. Nach fast zehnjähriger Pause sorgt die Band Unheilig vor wenigen Wochen für das Comeback des Jahres und ist nun bei Giovanni Zarrella zu Gast. Neue Musik gibt es außerdem von Alvaro Soler. Michael Patrick Kelly, einer der großen Sänger und Songwriter unserer Zeit, präsentiert Musik aus seinem neuen Album "Traces". ESC-Legende Nicole widmet ihrem Entdecker und langjährigen Mentor Ralph Siegel zum 80. Geburtstag ein Medley ihrer großen Hits, die aus der Feder des Komponisten und Produzenten stammen. Auf 40 Jahre Bühnenkarriere blickt Olaf Berger zurück. Die Großstadtengel haben mit ihrem Song "Gute Laune" den TikTok-Hit des Jahres gelandet, der auch in Offenburg für beste Stimmung sorgen wird. Darüber hinaus freut sich Zarrella auf Auftritte von Michelle, Ben Zucker, Nino de Angelo im Duett mit Marina Marx, NDW-Legende Marcus, Santiano und Sonia Liebing. Für magische Momente sorgen die Ehrlich Brothers.Wem der persönliche Dank des Moderators in diesem Jahr gilt? "Das sind in diesem, wie in jedem Jahr ganz besonders meine Eltern, weil sie einfach eine unermüdliche Kraft haben und Liebe zu unserer Familie, weil sie einfach immer eine unglaubliche Unterstützung sind, ohne uns das Gefühl zu geben, dass es eine Belastung ist", so Giovanni Zarrella.KontaktBei Fragen zu "Die Giovanni Zarrella Show" im ZDF erreichen Sie Mailin Erlinger telefonisch unter 06131 - 70-14588 oder per E-Mail unter erlinger.m@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/giovannizarrella) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- "Die Giovanni Zarella Show" im ZDF streamen (https://www.zdf.de/shows/die-giovanni-zarrella-show-102)- Pressemappe (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/die-grosse-weihnachtsshow) zu den diesjährigen Liveshows inkl. Interview- Interview mit Giovanni Zarrella inkl. Transkription (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/o-toene-fuer-radiosender-und-audio-medien)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6161643