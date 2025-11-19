Ratingen (ots) -- 54 % der deutschen Führungskräfte nennen Datensicherheit und Compliance als eine ihrer größten IT-Herausforderungen.- 61 % glauben, dass sie im Vergleich mit größeren Unternehmen mit höherer Wahrscheinlichkeit ein Ziel von Cyberangriffen werden.- 28 % der Unternehmen haben bereits einen Cyberangriff erlebt.- 41 % sehen in AI-Technologien einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der IT-Sicherheit.Viele kleine und mittlere Unternehmen (KMU) fühlen sich zunehmend von Cyberkriminellen ins Visier genommen - das zeigt der aktuelle ASUS 2025 "Future of SMB-Report". 54 Prozent der befragten Führungskräfte bewerten die Sicherstellung von Datensicherheit und Compliance als eine der zentralen IT-Herausforderungen. Über ein Viertel der Unternehmen war bereits Ziel von Angriffen, während 61 Prozent davon ausgehen, als kleineres Unternehmen im Vergleich zu großen Unternehmen besonders gefährdet zu sein.Trotz dieses Risikobewusstseins herrscht in vielen Betrieben Unsicherheit über den eigenen Schutzstatus. Weniger als die Hälfte der Unternehmen handelt nach eigenen Angaben "sehr proaktiv" in Sachen Cyberabwehr. Vor diesem Hintergrund rückt der Einsatz neuer Technologien wie Künstlicher Intelligenz (KI) immer stärker in den Fokus. 41 Prozent der befragten Inhaber sehen in AI-gestützten Lösungen einen klaren Vorteil für ihre IT-Sicherheit: Sie helfen etwa dabei, große Datenmengen auf Anomalien zu analysieren, verdächtige Aktivitäten frühzeitig zu erkennen und repetitive Aufgaben zu automatisieren. So werden IT-Teams entlastet und Unternehmen können schneller und gezielter auf neue Bedrohungen reagieren.Mit modernen, mehrstufigen Sicherheitslösungen - etwa der ASUS Expert P-Serie und ExpertGuardian - können mittelständische Unternehmen ihre IT effektiv und unkompliziert schützen. Denn: Die größte Gefahr ist, die Risiken zu unterschätzen. Wer jetzt proaktiv handelt und auf moderne, kontinuierlich weiterentwickelte Sicherheitslösungen setzt, stärkt nicht nur seine IT, sondern schafft auch Vertrauen bei Kunden und Partnern - und sorgt für nachhaltige Geschäftskontinuität.Weitere Informationen zur Studie und zu ASUS AI-Lösungen für den Mittelstand finden Sie hier. (https://de.asus.click/wx6x5u)Die in dieser Pressemitteilung vorgestellten Ergebnisse basieren auf einer Studie, die im zweiten Quartal 2025 im Auftrag von ASUS mit mehr als 3.000 Teilnehmern aus kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in über 32 Ländern durchgeführt wurde.Pressekontakt:Tanja PützE-Mail: Tanja_Puetz@asus.comwww.asus.comOriginal-Content von: ASUS, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181462/6161637