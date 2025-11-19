Anzeige
Mittwoch, 19.11.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Baltikum rüstet massiv auf: 500 Mio. Abwehrprogramm!
PR Newswire
19.11.2025
ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, November 19

RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF

(LEI: 635400XEUXEEYJDGAN37)

Final Net Asset Value

FUND NAME SHARES OUTSTANDING NAV ISIN NAV DATE
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF 24,312,362.0000 3.4768 USD IE00BLRPQH31 18 November 2025

RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF

(LEI: 635400X9AIBDQQ6PQR51)

Final Net Asset Value

FUND NAME SHARES OUTSTANDING NAV ISIN NAV DATE
RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF 13,708,091.0000 8.2849 USD IE00BJXRZJ40 18 November 2025

RIZE ENVT IMPACT 100 ETF

(LEI: 635400T4ONQFN1WX2948 )

Final Net Asset Value

FUND NAME SHARES OUTSTANDING NAV ISIN NAV DATE
RIZE ENVT IMPACT 100 ETF 20,544,995.0000 5.3851 USD IE00BLRPRR04 18 November 2025

RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF

(LEI: 635400YBHGSVNFVLEM44)

Final Net Asset Value

FUND NAME SHARES OUTSTANDING NAV ISIN NAV DATE
RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF 306,771.0000 5.6578 USD IE000RMSPY39 18 November 2025

RIZE USA EN IM UCITS ETF

(LEI: 635400JDXRZVU5MKFT89)

Final Net Asset Value

FUND NAME SHARES OUTSTANDING NAV ISIN NAV DATE
RIZE USA EN IM UCITS ETF 1,650,706.0000 5.6502 USD IE000PY7F8J9 18 November 2025

RIZE GL SUS INF UCITS ETF

(LEI: 635400MMJMD1KCNSX294)

Final Net Asset Value

FUND NAME SHARES OUTSTANDING NAV ISIN NAV DATE
RIZE GL SUS INF UCITS ETF 11,333,665.0000 5.8524 USD IE000QUCVEN9 18 November 2025

ARK INNOVATION UCITS ETF

(LEI: 635400D8PDNDJGYTEJ21)

Final Net Asset Value

FUND NAME SHARES OUTSTANDING NAV ISIN NAV DATE
ARK INNOVATION UCITS ETF 41,360,348.0000 7.7941 USD IE000GA3D489 18 November 2025

ARK ART INT & ROB UCITS ETF

(LEI: 635400I2COZBXFRGYG81)

Final Net Asset Value

FUND NAME SHARES OUTSTANDING NAV ISIN NAV DATE
ARK ART INT&ROB UCITS ETF 34,362,106.0000 9.6657 USD IE0003A512E4 18 November 2025

ARK GENOMIC REV UCITS ETF

(LEI: 635400VDK3B3D2SSMC21)

Final Net Asset Value

FUND NAME SHARES OUTSTANDING NAV ISIN NAV DATE
ARK GENOMIC REV UCITS ETF 7,806,854.0000 5.0000 USD IE000O5M6XO1 18 November 2025

ARK SPACE & DEFENCE INNOVATION UCITS ETF

(LEI: 635400U4KPAB1WDFLX19

Final Net Asset Value

FUND NAME SHARES OUTSTANDING NAV ISIN NAV DATE
ARK SPACE&DEF INNOVATION 400,000.0000 4.3993 USD IE000AON7ET1 18 November 2025

