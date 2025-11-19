Nasdaq Prognose & Analyse für Mittwoch, den 1911.25 - Aktuelle Einschätzung

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 24.592 Punkten. Der Index konnte sich am Morgen zwar leicht erholen, gab die Tagesgewinne bis zum Mittag wieder ab. Am Nachmittag stellte sich größere Vola ein, die den Nasdaq am Abend bis knapp an die 24.300 Punkte-Marke geführt haben. Am Abend konnte der Index einen Richtungswechsel abbilden und wieder an und über die 24.700 Punkte-Marke laufen, kam aber nicht wesentlich über diese Marke. Bis zum Handelsschluss setzte der Index wieder bis in den Dunstkreis der 23.500 Punkte zurück.

- Nasdaq WKN A0AE1X - ISIN US6311011026 - Ticker: Nasdaq 100

? Drei Key Takeaways

1. Übergeordnet bärisches Chartbild

Sowohl im 1h- als auch im 4h-Chart bleibt das Setup klar bärisch. Der Nasdaq notiert unter allen wichtigen gleitenden Durchschnitten (SMA20/50/200), was weitere Rücksetzer begünstigt.

2. Entscheidende Widerstandszone bei 24.820-25.200 Punkten

Erst ein nachhaltiges Überwinden von SMA20, SMA50 und SMA200 würde das Chartbild aufhellen. Diese Zone fungiert aktuell als massiver Widerstandscluster.

3. Leichte Abwärtstendenz im Tagesausblick

Auf Basis des heutigen Setups liegt die Wahrscheinlichkeit für ein Bear-Szenario bei 60 - Erwartet wird ein seitwärts bis leicht abwärts gerichteter Handel mit einer Tagesrange zwischen 24.785 und 24.156 Punkten.

