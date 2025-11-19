Wels (www.anleihencheck.de) - PIERER Mobility: Bajaj übernimmt die alleinige Kontrolle - AnleihenewsBajaj Auto International Holdings B.V. hat am 22. Mai 2025 mit der Pierer Industrie AG eine Call-Optionsvereinbarung abgeschlossen, welche es der Bajaj Auto International Holdings B.V. ermöglichte, spätestens bis Ende Mai 2026 alle Anteile der Pierer Industrie AG an der Pierer Bajaj AG und somit indirekt die Kontrolle über die PIERER Mobility AG (ISIN AT0000KTMI02/ WKN A2JKHY) zu erwerben (die "Call-Option"), so die PIERER Mobility AG in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Meldung: ...

